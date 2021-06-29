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Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке Камбоджи

Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке Камбоджи

Автоматические камеры, установленные, чтобы отслеживать браконьерскую вырубку леса в национальном парке Вирачи в Камбодже, сняли представителя редкого вида оленей — гигантского мунтжака. Ранее этот вид был сфотографирован всего лишь трижды, а на территории Камбоджи не был встречен ни разу.

Несмотря на название, размеры гигантского мунтжака (Muntiacus vuquangensis) невелики: он весит всего 30–50 килограммов, а его рост в холке составляет до 64 сантиметров, но он самый крупный представитель своего рода. Обитает он в вечнозеленых лесах Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, но остается чрезвычайно редким. Открыт этот вид был в 1994 году во вьетнамской провинции Хатинь и в том же году встречен в Лаосе. В 2000-х годах перед затоплением водохранилища Накай в провинции Кхаммуан в Лаосе 38 гигантских мунтжаков были выловлены, изучены и выпущены в прилегающую национальную охраняемую территорию Накай-Нам Теун. Последующее радиоотслеживание показало, что переселение прошло успешно. Также гигантские мунтжаки встречаются в лесах горного хребта Чыонгшон, на границах Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, но очень редко попадаются на глаза людям. Во Вьетнаме, например, с 2000 года гигантского мунтжака видели всего трижды, последний раз в 2017 году. Главными угрозами для этого оленя служат незаконная вырубка лесов и браконьерство.

Олень в национальном парке Вирачи был снят автоматической камерой еще в апреле, но эти кадры были обнаружены только недавно при просмотре записей. «Это самая волнующая новость для Камбоджи и для всего мира, что в Камбодже был обнаружен такой редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид, — сказал представитель министерства окружающей среды Нетх Пхеактра. — Это положительный результат усилий правительства по защите природных ресурсов».

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По материалам: polit.ru

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