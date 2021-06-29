С нового учебного года в Игринском районе Удмуртии откроются два центра «Точка роста»

Алексей Вольцев

С нового учебного года в Игринском районе Удмуртии откроются два центра «Точка роста» Минпросвещения России, они появятся в Игринской школе № 5 и Зуринской школе, сообщает пресс-служба Правительства Удмуртской Республики.

Центры будут созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование». С 1 июля начнутся ремонтные работы к открытию центров.

В 2020 году на территории Игринского района были открыты три «Точки роста»: в игринских СОШ № 2, 3, 4. На ремонт учебных помещений и приобретение мебели из местного бюджета израсходовано 3,3 миллиона рублей.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.