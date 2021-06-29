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Сергей Кравцов проверил ход подготовки к открытию школы на 1100 мест в Майкопе

Сергей Кравцов проверил ход подготовки к открытию школы на 1100 мест в Майкопе

Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Республику Адыгея и проверил ход реализации в регионе мероприятий национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Сергей Кравцов и глава республики Мурат Кумпилов проинспектировали подготовку к открытию школы на 1100 мест в Майкопе, республиканской столице. Новая школа возводится в густонаселённом микрорайоне, уже первого сентября она откроет свои двери более чем для тысячи детей.

Школа станет образовательной организацией нового поколения: в ней есть актовый и несколько спортивных залов, современные пищеблоки, футбольное поле, обустроены кабинеты для дизайна, домоводства, слесарного дела, организовано безбарьерное пространство.

В школе создана инфраструктура для развития цифровой образовательной среды: закуплены интерактивные комплексы для учащихся и педагогов, лаборатории, робототехнические наборы, а также оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сергей Кравцов в ходе визита в республику обратил особое внимание на важность обеспечения школьников учебниками, тщательного подхода к организации обучения, формированию педагогического коллектива.

# Общество
По материалам: edu.ru

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