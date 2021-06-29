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Шайа Лабаф и Миа Гот спровоцировали слухи о воссоединении

Шайа Лабаф и Миа Гот спровоцировали слухи о воссоединении

Еще одной парой, попавшей в тренд звездных воссоединений, похоже, стали 35-летний Шайа Лабаф и 27-летняя Миа Гот. На прошлой неделе бывших супругов видели вместе в Диснейленде в Анахайме, штат Калифорния, где они весело провели время, катаясь на аттракционах. При этом Миа держала под руку Шайю.

Шайа Лабаф и Миа Гот поженились в 2016 году. Спустя два года они объявили о расставании и подали документы на развод. В начале пандемии в прошлом году появились слухи, что они помирились — их неоднократно видели вместе.


Шайа Лабаф и Миа Гот

Но тогда их примирение было недолгим, потому что Шайа стал встречаться с Маргарет Куэлли. Вскоре Лабаф и вовсе оказался в центре громкого скандала: его бывшая возлюбленная, певица FKA Twigs, обвинила его в насилии. Она рассказала, что во время отношений с актером постоянно находилась в состоянии страха: Лабаф, по ее словам, запирал ее в комнате, когда они ссорились, оскорблял и запугивал, требовал, чтобы она спала обнаженной, хранил около кровати заряженный пистолет и даже заразил ее венерическим заболеванием.

Певица была не единственной, кто пострадал от отношений с актером. После заявлений FKA Twigs ее поддержали и другие женщины, которые тоже стали жертвами Лабафа. В их числе была и известная певица Sia.

Из-за грянувшего скандала актера сняли с номинации на премию "Оскар". Признав, что он вел себя неприемлемо, Шайа решил отправиться на лечение в реабилитационный центр — актер признал, что страдает от алкоголизма и вспышек гнева. Однако Гот, судя по всему, знает, как найти подход к супругу, и готова оказать ему помощь.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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