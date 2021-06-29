Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Си Цзиньпин призвал компартию Китая «ковать» новых героев

Си Цзиньпин призвал компартию Китая «ковать» новых героев

12:43  Автор: Иван Антонов, Пекин



Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на церемонии вручения выдающимся членам КПК ордена Первого июля заявил о необходимости новых свершений и подготовки к ним кадров. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

На мероприятии, приуроченном столетию компартии, которое отмечается 1 июля, Си Цзиньпин также призвал однопартийцев оставаться верными КПК и народу. Для достижения высоких целей нельзя жалеть сил, а иногда и жизней, подчеркнул китайский лидер.

Каждому члену партии необходимо сохранять верность идеалам марксизма и социализма, отметил генсек ЦК КПК. По его словам, благодаря этому можно преодолеть трудности и качественно выполнить порученные задачи на своих участках.

Путин рассчитывает на диалог КПК с российскими партиями


Важнейшей задачей КПК является решение насущных проблем граждан. Для этого нужно знать, о чём думают люди, что их беспокоит. Добиться такого положения можно, только если тесно контактировать с массами, искренне и с вниманием относиться к их чаяниям, вникать в проблемы населения, заявил Си Цзиньпин.

Во многом благодаря этим качествам КПК за сто лет своего существования смогла объединить и повести за собой китайский народ, способствовала великим свершениям и достижению высоких целей. На глобальном уровне компартия стала не только ярким этапом развития китайской нации, но вписала своё имя в историю социального прогресса человечества, отметил китайский лидер.

Новая эпоха потребует новых героев, а КПК умеет воспитывать таких лидеров. Компартия станет авангардом развития китайской нации, сумеет позаботиться о народе и обеспечить ему развитие. Каждый член партии должен оставаться твёрд в своих убеждениях и упорен в борьбе за свои идеалы, призвал Си Цзиньпин.


63
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Шайа Лабаф и Миа Гот спровоцировали слухи о воссоединении
Шайа Лабаф и Миа Гот спровоцировали слухи о воссоединении
В кировском «Кванториуме» завершилась смена лагеря «Юный техник»
В кировском «Кванториуме» завершилась смена лагеря «Юный техник»
Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Лунный календарь красоты на июль 2021 года
Лунный календарь красоты на июль 2021 года
Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке Камбоджи
Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке
Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже
Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже
Фрида Пинто впервые станет мамой
Фрида Пинто впервые станет мамой
Франция потребовала от Ирана восстановить доступ МАГАТЭ на ядерные объекты
Франция потребовала от Ирана восстановить доступ МАГАТЭ на ядерные
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2021 года
Битва платьев: Бейонсе против Зендаи
Битва платьев: Бейонсе против Зендаи
Украина сегодня отмечает День Конституции
Украина сегодня отмечает День Конституции
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл

Топ на сегодня

Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
Как выявить врага, наводящего порчу
Как выявить врага, наводящего порчу
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании

Еще по теме

Си Цзиньпин переизбран на пост генсека ЦК КПК
Си Цзиньпин: КПК должна бороться с тем, что подрывает ее лидерство
Имя Си Цзиньпина внесли в устав Компартии Китая
Си Цзиньпин переизбран на пост генсекретаря Компартии Китая