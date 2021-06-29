Си Цзиньпин призвал компартию Китая «ковать» новых героев

Анастасия Иванова

12:43 Автор: Иван Антонов, Пекин

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на церемонии вручения выдающимся членам КПК ордена Первого июля заявил о необходимости новых свершений и подготовки к ним кадров. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

На мероприятии, приуроченном столетию компартии, которое отмечается 1 июля, Си Цзиньпин также призвал однопартийцев оставаться верными КПК и народу. Для достижения высоких целей нельзя жалеть сил, а иногда и жизней, подчеркнул китайский лидер.

Каждому члену партии необходимо сохранять верность идеалам марксизма и социализма, отметил генсек ЦК КПК. По его словам, благодаря этому можно преодолеть трудности и качественно выполнить порученные задачи на своих участках.

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Важнейшей задачей КПК является решение насущных проблем граждан. Для этого нужно знать, о чём думают люди, что их беспокоит. Добиться такого положения можно, только если тесно контактировать с массами, искренне и с вниманием относиться к их чаяниям, вникать в проблемы населения, заявил Си Цзиньпин.

Во многом благодаря этим качествам КПК за сто лет своего существования смогла объединить и повести за собой китайский народ, способствовала великим свершениям и достижению высоких целей. На глобальном уровне компартия стала не только ярким этапом развития китайской нации, но вписала своё имя в историю социального прогресса человечества, отметил китайский лидер.

Новая эпоха потребует новых героев, а КПК умеет воспитывать таких лидеров. Компартия станет авангардом развития китайской нации, сумеет позаботиться о народе и обеспечить ему развитие. Каждый член партии должен оставаться твёрд в своих убеждениях и упорен в борьбе за свои идеалы, призвал Си Цзиньпин.

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