Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Сегодня, 11:20 Вадим Карасев
Комик Семен Слепаков опубликовал в Instagram стихотворение, в котором высмеял противников вакцинации от коронавируса.
В своей небольшой поэме автор повествует об истории двух людей, которые предпочти купить поддельный QR-код вместо того, чтобы привиться от COVID-19, в результате чего заразились вирусом и столкнулись с вытекающими из этого проблемами.
Антипрививочник Геннадий
Купил фальшивый кьюар-код.
Теперь он ходит в рестораны
И людям руку подает!
Антипрививочница Ольга,
Купив фальшивый кьюар код,
Склонилась в бане над клиентом,
Открыв небезопасный рот!
Сидит Геннадий в ресторане
И, людям хохоча в лицо,
Вдруг думает: поеду в баню,
Опустошу свое яйцо!
А за компанию - другое,
Покуда не иссяк запал!
И вот вошел Геннадий в баню,
И там на Ольгу выбор пал.
И вот вошел Геннадий в Ольгу!
И вдруг иссяк его запал,
Ведь, кьюар-код купив фальшивый,
Он от волнения плохо спал!
Чтобы запал вернулся, Ольга
Геннадия целует "там" -
И вот ему, сама не зная,
Передает индийский штамм!
Антипрививочник Геннадий
Счастливый едет в Люблино
К супруге, не подозревая,
Что ситуация - говно.
И вот уж третий день Геннадий
Под аппаратом ИВЛ
Лежит, хрипит и умирает,
Чего он вовсе не хотел!
А если б честен был Геннадий
И, кьюар-кода не купив,
Не изменял своей супруге,
А дома мирно подрочив,
Пошел с утра б в торговый центр,
И, в очереди отстояв,
Пред медсестрой покорно сел бы
И засучил бы свой рукав,
То вскоре смог бы он свободно
Своей супруге изменять,
И пить спиртное в ресторане,
И людям руку подавать,
И смело брызгал бы слюною,
Знакомым хохоча в лицо,
И не рискуя б ехал в баню
Опустошать свое яйцо!
Спокойно он вошел бы в Ольгу,
И не иссяк бы вдруг запал,
Ведь честно сделал он прививку
И до утра отлично спал!
И Ольга просто, без причины
Его б поцеловала "там",
При этом ртом небезопасным
Не передав индийский штамм!
Вполне счастливый бы Геннадий
Домой приехал в Люблино,
Прилег в кровать и тихо обнял
Родное спящее бревно…
И умер бы через полгода
С простым диагнозом - инфаркт,
Ведь вредно пить так много водки
И в жаркой бане трахать баб!
Вот так бы было все прекрасно,
Когда б не *** кьюар-код!..
Москва, июнь, двадцать восьмое,
Две тыщи двадцать первый год.
Купил фальшивый кьюар-код.
Теперь он ходит в рестораны
И людям руку подает!
Антипрививочница Ольга,
Купив фальшивый кьюар код,
Склонилась в бане над клиентом,
Открыв небезопасный рот!
Сидит Геннадий в ресторане
И, людям хохоча в лицо,
Вдруг думает: поеду в баню,
Опустошу свое яйцо!
А за компанию - другое,
Покуда не иссяк запал!
И вот вошел Геннадий в баню,
И там на Ольгу выбор пал.
И вот вошел Геннадий в Ольгу!
И вдруг иссяк его запал,
Ведь, кьюар-код купив фальшивый,
Он от волнения плохо спал!
Чтобы запал вернулся, Ольга
Геннадия целует "там" -
И вот ему, сама не зная,
Передает индийский штамм!
Антипрививочник Геннадий
Счастливый едет в Люблино
К супруге, не подозревая,
Что ситуация - говно.
И вот уж третий день Геннадий
Под аппаратом ИВЛ
Лежит, хрипит и умирает,
Чего он вовсе не хотел!
А если б честен был Геннадий
И, кьюар-кода не купив,
Не изменял своей супруге,
А дома мирно подрочив,
Пошел с утра б в торговый центр,
И, в очереди отстояв,
Пред медсестрой покорно сел бы
И засучил бы свой рукав,
То вскоре смог бы он свободно
Своей супруге изменять,
И пить спиртное в ресторане,
И людям руку подавать,
И смело брызгал бы слюною,
Знакомым хохоча в лицо,
И не рискуя б ехал в баню
Опустошать свое яйцо!
Спокойно он вошел бы в Ольгу,
И не иссяк бы вдруг запал,
Ведь честно сделал он прививку
И до утра отлично спал!
И Ольга просто, без причины
Его б поцеловала "там",
При этом ртом небезопасным
Не передав индийский штамм!
Вполне счастливый бы Геннадий
Домой приехал в Люблино,
Прилег в кровать и тихо обнял
Родное спящее бревно…
И умер бы через полгода
С простым диагнозом - инфаркт,
Ведь вредно пить так много водки
И в жаркой бане трахать баб!
Вот так бы было все прекрасно,
Когда б не *** кьюар-код!..
Москва, июнь, двадцать восьмое,
Две тыщи двадцать первый год.
По материалам: uposters.ru