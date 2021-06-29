Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками

Вадим Карасев

Комик Семен Слепаков опубликовал в Instagram стихотворение, в котором высмеял противников вакцинации от коронавируса.

В своей небольшой поэме автор повествует об истории двух людей, которые предпочти купить поддельный QR-код вместо того, чтобы привиться от COVID-19, в результате чего заразились вирусом и столкнулись с вытекающими из этого проблемами.

Антипрививочник Геннадий

Купил фальшивый кьюар-код.

Теперь он ходит в рестораны

И людям руку подает!



Антипрививочница Ольга,

Купив фальшивый кьюар код,

Склонилась в бане над клиентом,

Открыв небезопасный рот!



Сидит Геннадий в ресторане

И, людям хохоча в лицо,

Вдруг думает: поеду в баню,

Опустошу свое яйцо!



А за компанию - другое,

Покуда не иссяк запал!

И вот вошел Геннадий в баню,

И там на Ольгу выбор пал.



И вот вошел Геннадий в Ольгу!

И вдруг иссяк его запал,

Ведь, кьюар-код купив фальшивый,

Он от волнения плохо спал!



Чтобы запал вернулся, Ольга

Геннадия целует "там" -

И вот ему, сама не зная,

Передает индийский штамм!



Антипрививочник Геннадий

Счастливый едет в Люблино

К супруге, не подозревая,

Что ситуация - говно.



И вот уж третий день Геннадий

Под аппаратом ИВЛ

Лежит, хрипит и умирает,

Чего он вовсе не хотел!



А если б честен был Геннадий

И, кьюар-кода не купив,

Не изменял своей супруге,

А дома мирно подрочив,



Пошел с утра б в торговый центр,

И, в очереди отстояв,

Пред медсестрой покорно сел бы

И засучил бы свой рукав,



То вскоре смог бы он свободно

Своей супруге изменять,

И пить спиртное в ресторане,

И людям руку подавать,



И смело брызгал бы слюною,

Знакомым хохоча в лицо,

И не рискуя б ехал в баню

Опустошать свое яйцо!



Спокойно он вошел бы в Ольгу,

И не иссяк бы вдруг запал,

Ведь честно сделал он прививку

И до утра отлично спал!



И Ольга просто, без причины

Его б поцеловала "там",

При этом ртом небезопасным

Не передав индийский штамм!



Вполне счастливый бы Геннадий

Домой приехал в Люблино,

Прилег в кровать и тихо обнял

Родное спящее бревно…



И умер бы через полгода

С простым диагнозом - инфаркт,

Ведь вредно пить так много водки

И в жаркой бане трахать баб!



Вот так бы было все прекрасно,

Когда б не *** кьюар-код!..

Москва, июнь, двадцать восьмое,

Две тыщи двадцать первый год.