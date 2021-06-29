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США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке

США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке

Военно-воздушные силы (ВВС) США 27 июня нанесли по оружейным складам военизированных группировок три удара — в Сирии и в Ираке. Целью стали объекты, использующиеся террористами, ответственными за недавние атаки в отношении интересов Америки в ближневосточном государстве, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

"По распоряжению президента США Джо Байдена ВС США произвели удары по объектам, использовавшимся поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в районе границы между Сирией и Ираком. Целью были объекты, которые использовались группировками, ответственными за недавние атаки в отношении интересов США в Ираке — в частности, они были нанесены по складам в двух местах в Сирии и в одном в Ираке", — уточнил он.

Глава страны "полностью готов" действовать "надлежащим образом" для защиты интересов Вашингтона, добавил политик. 

Ранее Ruposters писал, что в Сенате США планируют отменить разрешение на применение военной силы против Ирака, которое было выдано президенту еще в 2002 году.

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По материалам: uposters.ru

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