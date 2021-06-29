Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2021 года

Вадим Карасев

Середина лета — время преображения и создания идеального образа. Яркий маникюр и аккуратные ухоженные ногти станут залогом прекрасного настроения. Своевременные рекомендации астрологов помогут выбрать идеальное время для ухода за собой.

Стрижка ногтей — не рядовая процедура, а самый настоящий ритуал, позволяющий избавиться от проблем и привлечь в жизнь дачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться советами астрологов на июль 2021 года, чтобы создать прекрасный образ, поухаживать за собой и создать себе прекрасное настроение на все лето.

1, 2 и 3 июля: Луна убывает в созвездии Овна, и энергетику этого противоречивого союза важно использовать себе во благо. 1 числа стрижка ногтей убережет от перепадов настроения и зависти со стороны окружения, а 2 и 3 июля — приведет к появлению в жизни неурядиц.

4, 5 июля: Луна стареет в Тельце, и это время будет удачным для ухода за собой. Стрижка ногтей избавит от тоски и грусти, а ухаживающие процедуры помогут избавиться от ломкости ногтевых пластин.

6, 7 и 8 июля: защитить себя от неприятностей и насладиться прекрасным настроением поможет стрижка ноготков. Выполненная во время пребывания Луны в Близнецах, процедура поможет сохранить прекрасный внешний вид рук в целом.

9, 10 июля: Луна в союзе с Раком — не лучшая комбинация для стрижки ногтей. Прибегая к данной процедуре, можно запросто попрощаться с удачей и стать заложниками грусти и тоски. В эти дни астрологи рекомендуют заняться ухаживающими процедурами, которые пойдут на пользу не только ноготкам, но и организму в целом.

11, 12 июля: Луна начинает свой рост, перемещаясь в созвездие Льва. Энергетика этого союза дарит прилив сил, и стрижка ноготков в такое время будет уместной для тех, кто хочет привлечь в жизнь позитивные перемены, а также избавиться от навязчивого внимания.

13, 14 и 15 июля: Луна в Деве — отличное время для ухода за ногтевыми пластинами. Стричь ногти астрологи рекомендуют 13 числа, чтобы повысить уверенность. В остальное время это может стать причиной расслоения и ломкости.

16, 17 июля: стричь ногти под влиянием растущей Луны в Весах — отличная идея. Благодаря такой процедуре получится привлечь внимание нужных людей, а также повлиять на быстрый рост здоровых ногтей.

18, 19 июля: под влиянием Луны в Скорпионе ноготки лучше стричь в первой половине дня 18 июля. В остальное время стрижка ногтевых пластин — неудачная затея, которая может спровоцировать появление вросших ноготков.

20, 21 июля: Луна в Стрельце — отличное время для ухода за ногтями. Соляные ванночки с добавлением эфирных масел помогут укрепить ногтевые пластины, а массаж рук убережет от множества недугов.

22, 23 июля: обрести уверенность в себе и избавиться от проблем поможет стрижка ногтей, выполненная в один из этих дней. Луна в Козероге дарит благоприятную энергетику, когда можно заниматься любыми процедурами, не боясь навредить красоте и здоровью ногтевых пластин.

24, 25 июля: Полнолуние в Водолее — не время для стрижки ноготков. Такая процедура ослабит биополе и сделает вас уязвимыми перед токсичными людьми. Стрижка ногтей 25 числа будет уместной для тех, кто хочет отрастить крепкие и здоровые ноготки.

26, 27, 28 июля: три дня Луна пробудет в Рыбах, и первые два дня астрологи рекомендуют посвятить уходу, лечению и профилактике грибковых заболеваний. Стричь ноготки лучше всего 28 июля, чтобы обрести гармонию и уверенность.

29, 30 июля: Луна вновь возвращается в Знак Овна. Это время подходит для профилактики и лечения. Стричь ногти лучше всего 30 числа, чтобы привлечь в жизнь любовь или обрести гармонию в отношениях.

31 июля: Луна в Тельце — время для привлечения материального благополучия. Подстригая ноготки в утренние часы, можно запросто избавиться от преград на пути к счастью и развитию.