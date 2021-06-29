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Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете

Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете

Во втором семестре учебного года три студентки итальянского Мессинского университета приняли участие в программе включенного обучения в Мининском университете в рамках программы виртуальной академической мобильности, сообщает пресс-служба Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

Итальянские студенты прошли курсы по иностранному языку, русскому языку и литературе в Мининском университете. 

«Быть студентом Мининского университета было действительно здорово. Несмотря на то что из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения занятия проходили онлайн в Zoom, мне было очень интересно учиться все эти пять месяцев. Учителя и другие студенты помогли нам почувствовать себя неотъемлемой частью коллектива. Все были очень добры и отзывчивы. Я посещала курсы английского и русского языков и чувствую, что значительно улучшила свои языковые навыки. Надеюсь когда-нибудь лично побывать в Нижнем Новгороде и Мининском университете. Я очень рада, что смогла получить такой незабываемый опыт, который, несомненно, поможет мне в будущем!» – сообщила одна из итальянских студенток – Касторина Эрика.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы должны стать площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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