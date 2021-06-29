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Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании

Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании

24-летняя Тина Кунаки поделилась фотографиями с вечеринки Bvlgari, которая состоялась на Ибице. Французская модель давно входит в круг друзей этого ювелирного бренда, поэтому, конечно, не могла пропустить это событие.

Для появления на публике Тина выбрала шелковое платье-кейп Valentino и, конечно, аксессуары от итальянского ювелирного дома — сумочку и украшения.


Тина Кунаки

Порадовала поклонников Кунаки и новым бьюти-образом — свои кудри модель заплела в косички, а главным акцентом в макияже стала яркая помада. Тину можно понять — за время, пока маски были обязательными, по эффектному макияжу все успели соскучиться. Ну а в Испании недавно как раз отменили обязательное ношение масок на улице.


Время на испанском курорте Тина, судя по всему, проводила в компании друзей. Ее муж, 54-летний Венсан Кассель, не является большим поклонником вечеринок и редко выбирается вместе с Тиной на светские рауты.


Тина Кунаки и Виктор Сантьяго

Зато вот отдых пара почти всегда проводит вместе, а их любимым направлением является Бразилия. Впрочем, не стоит думать, что жизнь Кунаки состоит только из отпуска — успевает она и поработать. Так, недавно модель появилась на обложке французского журнала L'Officiel.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
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