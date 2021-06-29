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Требования к размещению пасек определит Минсельхоз

Требования к размещению пасек определит Минсельхоз

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



Министерство сельского хозяйства будет определять особенности строительства сооружений для пчеловодства и требования к размещению пасек. Такое постановление правительства вступает в силу 29 июня.

Документ дополняет положение о Минсельхозе пунктами, дающими ведомству новые полномочия. Согласно нововведениям, Министерство утвердит правила строительства зданий, строений и сооружений для осуществления пчеловодства, а также установит требования к размещению пасек.

В Минсельхозе уже подготовили приказ, утверждающий такие требования. Предполагается, что этот документ вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года. Определяется, что пасеки можно размещать на расстоянии не менее 100 метров от кондитерских и химических предприятий, аэродромов, военных полигонов, полосы отвода железных дорог, медицинских и образовательных организаций, детских лагерей, игровых комнат для детей, специализированных учреждений для социальной реабилитации несовершеннолетних.

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Если пасека соседствует с садовыми участками, ульи можно поставить на расстоянии минимум 3 метра от соседей, либо огородить их глухим забором высотой не менее 2 метров. Расстояние в 3 метра или забор обязательны между ульями и помещениями, где содержат животных и птиц.

Также Минсельхоз хочет запретить пчеловодство на земельных участках, где раньше были кладбища, скотомогильники, свалки, захоронения радиоактивных, взрывчатых и ядовитых веществ.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#сельское хозяйство #экология


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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