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Украина сегодня отмечает День Конституции

Украина сегодня отмечает День Конституции
В понедельник, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции. Этот день в стране является официальным выходным. Основному закону нашей страны исполняется 25 лет. Народные депутаты работали над его созданием в течение шести лет.

Основной закон Украины был принят в 9:18 утра 28 июня 1996 года. За него проголосовали 315 народных депутатов (при 300 необходимых). Тогда голосование проводилось отдельно за каждую статью закона. Для этого Верховной раде пришлось непрерывно проработать 24 часа.

Он гарантировал право частной собственности, утверждал государственную символику, статус украинского языка как государственного, а Крым признавался автономной республикой в составе Украины.
До этого в Украине действовала Конституция УССР 1978 года, с некоторыми изменениями. Принятию Конституции предшествовал Конституционный договор между парламентом и президентом Украины Леонидом Кучмой, подписанный 8 июня 1995 года.

Из всех постсоветских республик, Украина приняла Конституцию последней. Запад назвал ее одной из самых демократичных в мире.

28 июня - государственный праздник и официальный выходной в Украине. Это единственный праздник, который закреплен в самой Конституции, которая состоит из 15 разделов и 161 статьи.

Начиная с Леонида Кучмы каждый глава государства хотел изменить Конституцию.

В частности, с Днем Конституции Украины поздравил президент Владимир Зеленский.

"Конституции Украины - 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократична и человекоцентричная, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция - символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником!", - написал он в Twiiter.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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