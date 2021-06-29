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Уличный стиль знаменитости: Рианна в яркой блузке и мини-юбке на ночной прогулке в Нью-Йорке

Уличный стиль знаменитости: Рианна в яркой блузке и мини-юбке на ночной прогулке в Нью-Йорке

33-летняя Рианна умеет подобрать эффектный образ, даже если просто отправляется в супермаркет. В этом уже давно убедились репортеры из Лос-Анджелеса: они не пропускают выходов певицы. Ну а теперь солидарны со своими коллегами будут и папарацци Нью-Йорка (наконец-то они смогли увидеть кого-то, кроме Ирины Шейк!).

Вчера вечером фотографы застали Рианну у выхода из пятизвездочного отеля Bowery Hotel. На публике певица появилась в эффектном тотал-луке Supriya Lele: полупрозрачной салатовой блузке и черной мини-юбке с разрезом. В сети поклонники снова отметили, как певице идет стрижка пикси, которую она сделала недавно. Такую прическу Рианна носила и в 2012 году, и, сравнивая снимки разных лет, фанаты уверены — их любимица ничуть не изменилась.


Рианна


Не исключено, что столь соблазнительный образ Рианна выбрала для свидания. Рэпер A$AP Rocky, с которым у певицы сейчас роман, тоже находится в Нью-Йорке, и на днях очевидцы уже заметили их на романтической ночной прогулке.

Свою влюбленность пара не скрывает. В какой-то момент от избытка чувств Раким (настоящее имя рэпера) даже подхватил Рианну на руки и закружил, а затем, взявшись за руки, пара отправилась дальше. По словам очевидцев, наблюдали они эту сцену около шести утра.


Напомним, что официально роман подтвердился сравнительно недавно. В одном из интервью в мае этого года рэпер назвал Рианну "любовью всей своей жизни", но пару и ранее замечали вместе, а инсайдеры еще в прошлом году докладывали журналистам, как развиваются отношения знаменитостей. По их данным, рэпер давно был влюблен в Рианну и все ждал момента, когда та ответит ему взаимностью.

Напомним, что Рианна и A$AP Rocky ранее вместе гастролировали, а в прошлом году рэпер снялся в кампании бьюти-бренда певицы.


Рианна и A$AP Rocky
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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