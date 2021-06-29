В Челябинской области проходит финальный тур «Школы безопасности»

Влада Некрасова

В Челябинской области стартовали областные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Более 90 обучающихся в составе восьми команд – победителей первого (территориального) тура борются за победу в номинациях «Лучшая команда», «Специальные задания», «Задания по физической подготовке» и «Творческие задания», – указано в информационном релизе.

Цели состязаний – формирование у молодых людей ответственного отношения к личной и общественной безопасности, повышение качества подготовки студентов по курсу ОБЖ, популяризация здорового образа жизни.