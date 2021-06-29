В Ивановской области стартовала финальная смена военно-исторического лагеря «Страна Героев»

Лидия Мартынова

В Ивановской области стартовала финальная смена военно-исторического лагеря «Страна Героев», сообщает Российское военно-историческое общество.

Ребят ждет уникальная образовательная программа, рассчитанная на 14 дней.

«Страна Героев» – проект, призванный воспитывать российских школьников в духе патриотизма и глубокого почтения к российской истории. В ходе летних смен участники получают навыки проектной деятельности, учатся работать в команде, преодолевать трудности, развивают силу, выносливость и морально-волевые качества.

Молодежные лагеря функционируют в рамках реализации национального проекта «Культура».

До 2024 года такие лагеря планируется открыть в 25 регионах РФ.

Молодежные лагеря организованы Агентством развития внутреннего туризма, которое также является оператором проекта РВИО «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

В 2021 году «Страна Героев» примет 5000 человек в пяти субъектах России: Волгоградской, Пензенской, Псковской, Ивановской областях и Республике Башкортостан.