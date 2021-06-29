В «Юнармии» создали первый медицинский отряд

Лидия Мартынова

В «Юнармии» создали первый медицинский отряд, он организован в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба движения.

Торжественная церемония посвящения учащихся школы № 197 в отряд прошла в штабе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

«Желаю вам, чтобы вы стали настоящими защитниками Отечества. Уверен, вы получите необходимые навыки первой медицинской помощи и знания о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Желаю творческих побед и успехов в учебе», – отметил начальник академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник медицинской службы Владимир Лютов выразил надежду, что это событие станет для ребят решающим в выборе будущей профессии, ведь большинство из них мечтает выучиться на врачей.

«Это историческое событие для нашего движения. В «Юнармии» появился первый медицинский отряд. Очень важно, что ребята избрали для себя такой путь. Они готовы оказывать помощь, лечить. Они чувствуют в себе это призвание с малых лет. Врач – профессия востребованная. Сейчас мы видим, как они сражаются за жизни людей, рискуя собой. Желание быть медиками похвально, и я горжусь, что среди юнармейцев есть такие целеустремленные, мужественные и самоотверженные ребята», – сказал начальник Главного штаба «Юнармии» трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.