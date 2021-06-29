Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов

В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов

В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В последние дни в Киеве зафиксировали пять температурных рекордов июня. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского во вторник, 29 июня.

Так, 25 июня в столице Украины среднесуточная температура воздуха составляла + 28,3°С, что на 1,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1957 году. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 35,4°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4°С.

Минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже +21,0°С, что на 0,5 °С теплее, чем это было в 1957 году.
А 26 июня после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 1939 году и равнялось + 32,2°С.

Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже +22,4°С, что на 1,8°С теплее, чем это было в 1901 году.

Напомним, 24 июня в Киеве жара побила рекорд почти за 100 лет. В тот день максимальная температура воздуха поднялась до + 35,5° С. Предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году был превышен на 2,3° С.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Уличный стиль знаменитости: Рианна в яркой блузке и мини-юбке на ночной прогулке в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Рианна в яркой блузке и мини-юбке на
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида
В королевском дворце Монако рассказали об операциях княгини Шарлен
В королевском дворце Монако рассказали об операциях княгини Шарлен
В Украину пытались под видом риса ввезли героина на рекордные 2,3 млрд грн
В Украину пытались под видом риса ввезли героина на рекордные 2,3
В Новосибирской области прошел «Семейный квантоквест»
В Новосибирской области прошел «Семейный квантоквест»
В «Юнармии» создали первый медицинский отряд
В «Юнармии» создали первый медицинский отряд
Минпросвещения России проводит смотр-конкурс на лучший казачий кадетский корпус
Минпросвещения России проводит смотр-конкурс на лучший казачий
Приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков продлён до 20 июля
Приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков продлён
Для школьников Москвы пройдут развивающие и обучающие онлайн-занятия по предметам школьной программы
Для школьников Москвы пройдут развивающие и обучающие онлайн-занятия
В российской робототехнической олимпиаде приняли участие 280 команд
В российской робототехнической олимпиаде приняли участие 280 команд

Топ на сегодня

Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе
Лунный день сегодня 29 июня 2021 года
Лунный день сегодня 29 июня 2021 года

Еще по теме

Температура воздуха в Киеве побила рекорд
В Башкирии на Крещение ожидаются морозы до -30
Аномально тёплый декабрь в Воронеже может побить температурные рекорды
Май наступил в марте: в выходные в Киеве установлены новые температурные рекорды