В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов

Влада Некрасова

В последние дни в Киеве зафиксировали пять температурных рекордов июня. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского во вторник, 29 июня.Так, 25 июня в столице Украины среднесуточная температура воздуха составляла + 28,3°С, что на 1,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1957 году. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 35,4°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4°С.Минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже +21,0°С, что на 0,5 °С теплее, чем это было в 1957 году.А 26 июня после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 1939 году и равнялось + 32,2°С.Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже +22,4°С, что на 1,8°С теплее, чем это было в 1901 году.Напомним, 24 июня в Киеве жара побила рекорд почти за 100 лет. В тот день максимальная температура воздуха поднялась до + 35,5° С. Предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году был превышен на 2,3° С.