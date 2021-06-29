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В кировском «Кванториуме» завершилась смена лагеря «Юный техник»

В кировском «Кванториуме» завершилась смена лагеря «Юный техник»

В кировском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России завершилась смена лагеря «Юный техник», сообщает пресс-служба Правительства Кировской области.

Ребята посещали веревочный парк, контактный зоопарк, школу этикета, музей леденцов, VR-клуб, кино и театр. Для детей проходили интеллектуальные игры, спортивные соревнования, мастер-классы от наставников технопарка, квесты, танцевальные флешмобы.

Также участники лагеря занимались проектной деятельностью. Ребята создавали индивидуальные или командные проекты на тему «Умный город». Участникам необходимо было представить разработки, облегчающие и улучшающие жизнь людей или животных. Проектов было так много, что защиту пришлось разбить на два дня. Среди представленных работ – «умная» парта со съемным планшетом, мусоропровод с разделителем отходов, детская карусель на магнитном поле, автобус на солнечных батареях, макеты уличной мебели, пункт приема бездомных животных и другие интересные задумки.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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