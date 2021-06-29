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В королевском дворце Монако рассказали об операциях княгини Шарлен

В королевском дворце Монако рассказали об операциях княгини Шарлен

1 июля 43-летняя княгиня Шарлен и ее 63-летний супруг князь Альбер II отметят десятую годовщину свадьбы, но, увы, этот день они проведут не вместе. В королевском дворце Монако рассказали, что княгиня недавно перенесла операции, после которых еще до конца не оправилась.


Князь Альбер II и княгиня Шарлен

В мае Шарлен подхватила тяжелую лор-инфекцию во время поездки в Южную Африку. С тех пор она находится там, так как врачи не разрешают ей путешествовать. В пресс-службе дворца заявили, что княгиня перенесла несколько операций (последняя была проведена совсем недавно, 23 июня, после осложнений от предыдущей) и пока не может вернуться в Монако.

Сама княгиня сказала, что очень скучает по супругу и детям (пара воспитывает шестилетних близнецов Жака и Габриэллу) и не может дождаться воссоединения с ними.


Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой

В этом году я впервые не буду вместе с мужем отмечать нашу годовщину свадьбы, что меня очень печалит. Но у нас с Альбером не было другого выбора, кроме как следовать рекомендациям медиков, хотя это невероятно сложно. Он оказывал мне огромную поддержку. Мои ежедневные беседы с Альбером и детьми очень помогают мне сохранять позитивный настрой, но я скучаю по ним. Для меня было особенным моментом, когда моя семья навестила меня в Южной Африке, и было невероятно здорово увидеть их. Я не могу дождаться момента, когда воссоединюсь с ними,

— заявила она.

Князь Альбер II вместе с детьми навестили княгиню несколько недель назад. В ближайшее время, по данным королевских источников, у них запланировано очередное путешествие в Африку. Сколько еще времени княгине предстоит провести на другом континенте, неизвестно.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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