В Кремле заявили, что Россия начинает выходить из экономического кризиса

Алексей Вольцев

22:23 Автор: Жанна Звягина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24» во вторник заявил о положительной динамике страны в сфере экономики и начале выхода из кризиса.

Говоря о том, какие вопросы присылают главе государства на прямую линию, представитель Кремля сказал: «Экономика как таковая, кризис есть кризис. Хотя сейчас динамика улучшается, мы начинаем выходить из этого, но все равно, конечно, люди на местах это чувствуют».

По его словам, жители регионов жалуются на нехватку лекарств. «Система работает хорошо, лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас слишком большая. <...> Это логистические проблемы, проблемы распределения», — заверил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что традиционно лидеру страны поступают обращения на тему дорог, аварийного жилья, жилищно-коммунального хозяйства и «черствых чиновников».

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Прямая линия пройдет 30 июня в 12:00 по московскому времени.

Ранее во вторник Дмитрий Песков заявил, что к окончанию программы с прямой линией президента Владимира Путина ожидается более одного миллиона обращений, активность граждан очень высокая.

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