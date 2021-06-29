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В Курганской области ремонтируют школьные спортзалы

В Курганской области ремонтируют школьные спортзалы

Более 3,5 тысячи школьников из Курганской области в следующем учебном году будут заниматься физкультурой в обновленных спортзалах. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки региона. На эти цели из федерального бюджета выделено 14,5 миллиона рублей.

«В ходе ремонта в спортзалах установят новые двери и окна, оштукатурят и покрасят стены, приведут в порядок раздевалки и тренерские комнаты, деревянный пол заменят на спортивный линолеум. Также будут обновлены системы электроснабжения и электроосвещения, защитные экраны заменят на приборы отопления, появится новый спортивный стационарный инвентарь», – рассказал заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.

В настоящее время капитальные ремонты уже начаты в Далматовской средней школе № 3, Каргапольской средней школе имени Героя Советского Союза Н.Ф. Махова, Куртамышской средней школе № 1 и Варгашинской средней школе № 3.

В ближайшие дни ремонтные работы начнутся также в спортзале Петуховской средней школы № 2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова. В спортивном зале средней школы № 1 Шумихинского муниципального округа к ремонту приступят сразу после экспертизы документов и подписания договора.

Планируется, что, помимо уроков, в спортзалах этих образовательных организаций будет организована деятельность школьных спортивных клубов, а в вечерние часы будут проводиться бесплатные занятия для населения.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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