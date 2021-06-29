В Москве в школах в новом учебном году отменят бумажные медицинские карты

Алексей Вольцев

В Москве в школах в новом учебном году отменят бумажные медицинские карты, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026, то есть это освободит ежегодно около 170 тысяч семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся на единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных. Более того, важно, что она будет динамической, то есть если в системе появится новая информация о здоровье ребенка, например сведения о прививках, то эти данные автоматически появятся и в карте», – сказала Анастасия Ракова.

Она добавила, что детям, которые идут в первый класс или детский сад, нужно перед началом учебного года пройти все необходимые медицинские осмотры, сдать анализы, сделать прививки в соответствии с прививочным календарем. Забирать справки из поликлиник теперь не нужно.

