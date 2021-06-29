В Новосибирской области прошел «Семейный квантоквест»

Анастасия Иванова

Детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, созданный в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», организовал для детей и их родителей «Семейный квантоквест», посвященный Году науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

«Семейный квантоквест» прошел в Новосибирском учебном авиационном центре.

«С помощью специального оборудования родители вместе с детьми погрузились в виртуальную реальность: побывали в зоопарке на чудо-планете, пообщались с динозавром, постреляли по кораблям пиратов и совершили путешествие по Млечному Пути. Желающие смогли познакомиться с работой лазерного оборудования и изготовить памятный сувенир», – указано в информационном релизе.

Кроме того, наставники направлений «Промробо», «VR/AR» и «Хай-тек» посетили Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Участники мероприятия получили возможность управлять роботом и сыграть с его помощью в футбол, раскрасить картинки и оживить их при помощи приложения для дополненной реальности, а также изготовили собственные значки.

«Мы понимаем, что данное мероприятие выглядит, скорее, как развлекательное, но такие квантоквесты крайне важны и нужны, – отметил руководитель детского технопарка «Кванториум» Александр Локтионов. – Именно в таком формате возможно показать как ребенку, так и родителям, какие существуют новые направления и технологические новинки в мире, а это и является одной из задач Года науки и технологий».