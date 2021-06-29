Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Новосибирской области прошел «Семейный квантоквест»

В Новосибирской области прошел «Семейный квантоквест»

Детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, созданный в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», организовал для детей и их родителей «Семейный квантоквест», посвященный Году науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

«Семейный квантоквест» прошел в Новосибирском учебном авиационном центре. 

«С помощью специального оборудования  родители вместе с детьми погрузились в виртуальную реальность: побывали в зоопарке на чудо-планете, пообщались с динозавром, постреляли по кораблям пиратов и совершили путешествие по Млечному Пути. Желающие смогли познакомиться с работой лазерного оборудования и изготовить памятный сувенир», – указано в информационном релизе.

Кроме того, наставники направлений «Промробо», «VR/AR» и «Хай-тек» посетили Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Участники мероприятия получили возможность управлять роботом и сыграть с его помощью в футбол, раскрасить картинки и оживить их при помощи приложения для дополненной реальности, а также изготовили собственные значки.

«Мы понимаем, что данное мероприятие выглядит, скорее, как развлекательное, но такие квантоквесты крайне важны и нужны, – отметил руководитель детского технопарка «Кванториум» Александр Локтионов. – Именно в таком формате возможно показать как ребенку, так и родителям, какие существуют новые направления и технологические новинки в мире, а это и является одной из задач Года науки и технологий».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В королевском дворце Монако рассказали об операциях княгини Шарлен
В королевском дворце Монако рассказали об операциях княгини Шарлен
В Украину пытались под видом риса ввезли героина на рекордные 2,3 млрд грн
В Украину пытались под видом риса ввезли героина на рекордные 2,3
В Новосибирской области прошел «Семейный квантоквест»
В Новосибирской области прошел «Семейный квантоквест»
В «Юнармии» создали первый медицинский отряд
В «Юнармии» создали первый медицинский отряд
Минпросвещения России проводит смотр-конкурс на лучший казачий кадетский корпус
Минпросвещения России проводит смотр-конкурс на лучший казачий
Приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков продлён до 20 июля
Приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков продлён
Для школьников Москвы пройдут развивающие и обучающие онлайн-занятия по предметам школьной программы
Для школьников Москвы пройдут развивающие и обучающие онлайн-занятия
В российской робототехнической олимпиаде приняли участие 280 команд
В российской робототехнической олимпиаде приняли участие 280 команд
В Ивановской области стартовала финальная смена военно-исторического лагеря «Страна Героев»
В Ивановской области стартовала финальная смена военно-исторического
Выпускники профильного класса при Ульяновском педуниверситете продолжат обучение в вузе
Выпускники профильного класса при Ульяновском педуниверситете
Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров, Зара и другие на показе Louis Vuitton в музее
Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров, Зара и другие на
Выполнив свою задачу, новый беспроводной кардиостимулятор растворяется в организме пациента
Выполнив свою задачу, новый беспроводной кардиостимулятор

Топ на сегодня

Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе
Лунный день сегодня 29 июня 2021 года
Лунный день сегодня 29 июня 2021 года

Еще по теме

В Тыве открылся детский технопарк «Кванториум»
В Новосибирской области открылся первый «IT-куб»
В Новосибирской области начал работу мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»