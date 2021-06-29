В омском педуниверситете прошла конференция, посвященная инклюзии в образовании

Лидия Мартынова

В ОмГПУ прошла VI Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: теория и практика». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие проводится совместно с Государственным гуманитарно-технологическим университетом и Ресурсным центром педагогического образования Московской области.

«Участниками конференции стали преподаватели образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, учителя-практики и воспитатели общеобразовательных организаций, педагоги-психологи и социальные работники, студенты», – уточняется в информационном релизе.

В рамках конференции проводились флешмоб, мастер-классы, олимпиада и конкурс студенческих проектов.

В олимпиаде приняли участие более 500 человек, они ответили на вопросы, касающиеся организации инклюзивного образования.

Мастер-классы были посвящены выявлению у дошкольников и младших школьников дискалькулии.

В рамках конкурса социально-образовательных проектов, посвященных инклюзивному образованию, было представлено 19 работ.

В пленарном заседании участвовали специалисты из разных городов, а свои материалы для сборника представили эксперты из стран ближнего и дальнего зарубежья.

