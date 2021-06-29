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В подмосковной Рузе состоялось тестирование комплекса ГТО

В подмосковной Рузе состоялось тестирование комплекса ГТО

В подмосковной Рузе состоялось тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», спортивное мероприятие приурочено к празднованию 90 лет с момента создания комплекса, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Испытания комплекса ГТО может пройти любой желающий независимо от возраста и физической формы. На мобильной площадке особое внимание организаторы уделили здоровью участников, а спортивный инвентарь постоянно подвергается санитарной обработке», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Перед проведением испытаний комплекса присутствующим измерили температуру и проинструктировали о важности соблюдения социальной дистанции. Участники выполняли нормативы по отжиманиям, наклонам вперед из положения стоя, упражнению на пресс, подтягиваниям на высокой и низкой перекладинах, прыжкам в длину и рывку гири.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России  Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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