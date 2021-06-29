В России введут штрафы за нарушения правил приёма экзаменов у иностранцев

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

03:07 Автор: Светлана Заверняева

За нарушения при приёме у мигрантов экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ введут административное наказание. Максимальная сумма штрафа составит 300 тысяч рублей. Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 531-ФЗ вступает в силу 29 июня.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях ужесточают ответственность за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Так, за нарушение методики расчёта стоимости услуг, порядка и сроков хранения сертификатов об итогах экзаменов штраф для должностных лиц от пяти до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей

Административную ответственность введут и за нарушение порядка выдачи сертификата о сдаче экзамена. Штраф для должностных лиц составит от 15 до 20 тысяч рублей; для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.





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За нарушение процедуры проведения тестирования либо несоблюдение при тестировании установленных требований к минимальному уровню знаний штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч.

Также предусмотрена ответственность за несвоевременную подачу информации в Федеральный реестр сведений о документах об образовании, квалификации и обучении. Для должностных лиц предлагается ввести штраф за это до 15 тысяч рублей и для юрлиц — до 50 тысяч рублей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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