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В российской робототехнической олимпиаде приняли участие 280 команд

В российской робототехнической олимпиаде приняли участие 280 команд


Российская робототехническая олимпиада – национальный этап WorldRobotOlympiad (WRO) 2021 – прошла в формате онлайн. Свои разработки представили 280 команд из 40 регионов России, а также из Румынии. Возраст участников – от 8 до 20 лет.

Соревновательным направлением программы олимпиады стал «Футбол роботов».

В этом году на Российской робототехнической олимпиаде были созданы две новые номинации. Открытый конкурс творческих проектов – новая номинация со специальным призом от мэра Красноярска и LEGO Education. Участникам предстояло создать и презентовать проект, актуальный для жителей городов, который сможет решить социально значимые проблемы.

Вторая новая номинация – специальная категория SPIKE Prime для участников 9–12 лет, созданная при поддержке En+ Group. В этой категории предстояло построить гидроэлектростанцию (ГЭС), найти и переместить необходимые для строительства контейнеры с материалами, которые были утеряны при транспортировке, освободив дорогу от потерянного роботом колеса.

Мероприятие планировалось провести в Красноярском крае, где в 2020 году проходил Всероссийский чемпионат по робототехнике FIRST® LEGO®League, но в связи с эпидемиологической ситуацией формат соревнований изменился.

«От всей души благодарю всех участников и организаторов за то, что мы это сделали! Онлайн-режим не помешал нам подзарядить друг друга энергией творчества. В очередной раз поразился новациям и разработкам, которые уже сейчас предлагает миру молодежь», – отметил глава города Красноярска Сергей Еремин.

Специально учрежденный приз – Кубок Главы города Красноярска – за возможность практического внедрения проекта получила команда Semelion из Центра педагогического мастерства Москвы. Десятиклассник Семен Трафняк разработал роботизированную систему выращивания растений, эффективную в условиях города.

«Несмотря на то что это была виртуальная олимпиада и участники защищали проекты онлайн, я бы отметил высокую степень подготовки ребят. Очень приятно, что красноярские команды вновь показали отличные результаты. Наши самые маленькие участники в возрасте от восьми лет уже занимают призовые места», – отметил соорганизатор олимпиады по робототехнике Максим Турушев, тренер, организатор российских соревнований FIRST®LEGO®League.

Команды-победители продолжают подготовку к международному финалу WRO 2021. В сентябре пройдут учебно-тренировочные сборы, онлайн-финал состоится в ноябре.

«WorldRobotOlympiad – это международная олимпиада по робототехнике для школьников и студентов. WRO основана в 2004 году, цель соревнований – развить в школьниках и студентах творческие навыки и способность решать проблемы современности», – уточняют организаторы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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