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В Украину пытались под видом риса ввезли героина на рекордные 2,3 млрд грн

В Украину пытались под видом риса ввезли героина на рекордные 2,3 млрд грн
Четырех граждан Турции будут судить во Львове по факту контрабанды наркотиков, которые они под видом партии риса транспортировали в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генеральной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемые в контрабанде ввезли в Украину из Пакистана героин, который под видом партии риса транспортировали на западную часть Украины. В дальнейшем они планировали переправить его в страны Европейского Союза.
Во время обыска складов во Львове правоохранители обнаружили более одной тонны героина. Ориентировочная стоимость наркотиков по ценам черного рынка, составляет примерно 2,3 миллиарда гривен.

Дело открыли по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Львовская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Турции. Им грозит заключение до 12 лет с конфискацией имущества.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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