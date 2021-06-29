В Забайкалье продолжается ремонт спортзалов сельских школ

Лидия Мартынова

В Догойской средней школе Могойтуйского района Забайкалья начались работы по капитальному ремонту спортивного зала. На эти цели в рамках реализации нацпроекта «Образование» привлечено 3,4 миллиона рублей из разных уровней бюджета, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Работы ведутся в ежедневном порядке. На сегодня строители приступили к внутренней отделке помещения. Также здесь заменят полы, будет обновлен фасад здания, поставят новое спортивное оборудование. Догойская земля славится своими спортсменами, поэтому нам важно было создать необходимые условия для физического развития наших детей. Планируем открыть секции по стрельбе из лука и по вольной борьбе. Этому будут рады не только школьники, но и их родители», – сообщил директор Догойской школы Бато Ральдин.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в десяти школах Забайкальского края откроются спортивные залы после капитального ремонта.