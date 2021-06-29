Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)

Влада Некрасова

Скейтерские бренды Palace и Vans впервые объединились для совместной коллекции, к которой Palace подошли с иронией.Главным героем коллекции стал «новый сотрудник» Palace — утенок Джереми. Его мультяшное изображение напечатали на обуви вместо привычных черно-белых клеток Vans.В коллекцию вошли низкие кеды модели Vans Authentic и лонгсливы с кобрендинговым логотипом, все вещи в трех цветах — черном, белом и персиковом.Коллекция поступит в продажу 2 июля, найти ее можно будет на сайте Palace.