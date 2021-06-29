Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)

Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)

Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)
Скейтерские бренды Palace и Vans впервые объединились для совместной коллекции, к которой Palace подошли с иронией.

Главным героем коллекции стал «новый сотрудник» Palace — утенок Джереми. Его мультяшное изображение напечатали на обуви вместо привычных черно-белых клеток Vans.
В коллекцию вошли низкие кеды модели Vans Authentic и лонгсливы с кобрендинговым логотипом, все вещи в трех цветах — черном, белом и персиковом.

Коллекция поступит в продажу 2 июля, найти ее можно будет на сайте Palace.




# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)
Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом Асгари: "Многое еще впереди"
Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом
В Забайкалье продолжается ремонт спортзалов сельских школ
В Забайкалье продолжается ремонт спортзалов сельских школ
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
«IT-куб.Канаш» провел образовательные интенсивы для школьников
«IT-куб.Канаш» провел образовательные интенсивы для школьников
В Курганской области ремонтируют школьные спортзалы
В Курганской области ремонтируют школьные спортзалы
Для школьников Ростовской области организована летняя инженерная смена
Для школьников Ростовской области организована летняя инженерная смена
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Уличный стиль знаменитости: Рианна в яркой блузке и мини-юбке на ночной прогулке в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Рианна в яркой блузке и мини-юбке на
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов

Топ на сегодня

Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска
Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска
4 простых обряда для очищения вашего дома
4 простых обряда для очищения вашего дома

Еще по теме

В Турции разграбили отель, построенный бывшим владельцем Черкизовского рынка
Из отеля в Казахстане пытались выкрасть метровую белугу (ВИДЕО)
Дженнифер Лопес создала коллекцию обуви
Госдеп США анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона