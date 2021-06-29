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Выпускники профильного класса при Ульяновском педуниверситете продолжат обучение в вузе

Выпускники профильного класса при Ульяновском педуниверситете продолжат обучение в вузе

В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова состоялся пятый выпуск профильных классов, информирует Минпросвещения России.

13 выпускников из 73 – призёры и победители муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, 18 – отличники. Во время обучения в педклассах ребята принимали участие в мероприятиях вуза, посещали занятия по различным профилям обучения, психолого-педагогические практикумы и летние профильные школы, занимались в тематических кружках.

Большинство выпускников школы планируют продолжить обучение в УлГПУ в качестве студентов.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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