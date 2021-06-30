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AFP: США призвали ЕС повременить с введением единого цифрового налога

AFP: США призвали ЕС повременить с введением единого цифрового налога

США по дипломатическим каналам призвали страны ЕС повременить с введением единого налога на цифровые активы. По мнению американских дипломатов, это угрожает планам по изменению мирового налогообложения интернет-компаний, продвигаемого ОЭСР и странами G20, сообщает AFP.

В цитируемом изданием документе указано, что планы Евросоюза "угрожают работе, ведущейся в рамках ОЭСР/G20" и "создают риск срыва переговоров на критически важном этапе". Это послание уже было отправлено Германии, Нидерландам и скандинавским странам.

Сейчас продавцы цифровых товаров с клиентами из стран ЕС обязаны подавать декларацию по налогу на добавочную стоимость (НДС) в каждом европейском государстве отдельно. Еврокомиссия хочет ввести единую систему и анонсировать её 14 июля. Также страны ОЭСР ведут переговоры о новой мировой системе налогообложения и надеются достичь консенсуса в этом к саммиту министров финансов G20, который пройдет 9 июля в Венеции.

Ранее Ruposters писал, что Евросоюз предложил США вместе противостоять России.

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По материалам: uposters.ru

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