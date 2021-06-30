Часы ангела на июль 2021 года

Вадим Карасев

Общение с ангелом-хранителем помогает чувствовать поддержку и всегда находиться под защитой высших сил. В июле 2021 года каждый сможет обратиться к своему ангелу в определенные часы, чтобы весь месяц прошел удачно и беды обошли стороной.

Общение с высшими силами помогает не только обрести гармонию и покой на душе, но и защититься от любых невзгод, а также духовно расти и развиваться. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ежедневно молиться, чтобы обрести силы для борьбы со злом и преуспевать в задуманных делах.

1 июля: в четверг ангелу молятся с 07:20 до 08:15, чтобы избежать соблазнов и не пойти по пути, ведущему в тупик.

2 июля: в пятницу ангела просят об обретении любви. Молитву возносят с 08:25 до 09:12.

3 июля: в этот день ангелу-хранителю молятся с 08:14 до 08:55, чтобы обрести поддержку для решения насущных вопросов.

4 июля: обрести внутреннюю гармонию и перестать злиться по пустякам поможет молитва, обращенная к ангелу с 09:12 до 10:05.

5 июля: начать неделю успешно и без труда справиться с делами поможет поддержка ангела-хранителя. К помощи взывают с 07:10 до 07:50.

6 июля: справиться с проблемами и не допустить промахов в личной жизни поможет поддержка ангела. С ним общаются с 08:35 до 09:20.

7 июля: уберечься от дурного влияния и не свернуть с пути, ведущего к благополучной жизни, поможет искренняя молитва, вознесенная с 08:45 до 09:35.

8 июля: избавиться от страха и иных разрушительных эмоций получится, если обратиться к ангелу с 08:55 до 09:40 за поддержкой.

9 июля: найти выход из затруднительного положения поможет молитва ангелу. Ее возносят с 08:55 до 09?45.

10 июля: в субботний день ангелу молятся с 10:15 до 10:55, чтобы избавиться от недугов.

11 июля: обрести власть над эмоциями и не потакать разрушительным прихотям поможет поддержка ангела. Ему молятся с 09:25 до 10:15.

12 июля: сохранить красоту и привлекательность поможет обращение к ангелу-хранителю. Ему молятся с 10:16 до 10:58.

13 июля: обрести взаимопонимание с детьми и избежать конфликтов в семье поможет искренняя молитва, обращенная к своему хранителю с 08:45 до 09:45.

14 июля: укрепиться в вере и идти путем света поможет молитва, вознесенная ангелу с 10:15 до 10:55.

15 июля: тем, кто отправляется в дальнюю дорогу, стоит с 10:02 до 10:55 попросить у ангела поддержки для того, чтобы избежать неприятностей в пути и вернуться домой в сохранности.

16 июля: обрести защиту от завистников и не стать жертвами манипуляторов поможет молитва, вознесенная ангелу-хранителю с 10:25 до 11:02.

17 июля: достичь благополучия получится, если заручиться поддержкой ангела и помолиться ему с 10:10 до 10:50.

18 июля: справиться с негативом, каким бы он ни был, поможет молитва к ангелу с 10:25 до 11:15.

19 июля: в этот день заручиться поддержкой ангела для воплощения в жизнь смелых идей получится, если обратиться к нему за поддержкой с 11:12 до 12:12.

20 июля: уберечься от лишних трат и не спустить деньги впустую поможет покровительство ангела-хранителя. Ему молятся с 11:35 до 12:32.

21 июля: настроиться на победу и унять тревогу поможет молитва, обращенная к ангелу с 11:15 до 11:50.

22 июля: справиться с намеченными делами и не упустить своей выгоды получится, если заручиться поддержкой своего хранителя. Молитву возносят с 11:25 до 12:15.

23 июля: с 12:13 до 12:50 ангелу молятся, чтобы он присмотрел за подрастающим поколением и отвел беду.

24 июля: простить обиды и не держать на сердце зла поможет искреннее обращение к ангелу. С ним общаются с 11:45 до 12:32, чтобы обрести поддержку.

25 июля: освободить разум от иллюзий и научиться отделять важное от наносного поможет поддержка хранителя. С ангелом общаются с 12:35 до 13:15.

26 июля: с 13:45 до 14:30 ангелу молятся, чтобы получить во сне знак и найти ответы на волнующие вопросы.

27 июля: с 14:40 до 15:20 ангелу молятся, чтобы обрести крепкое здоровье и избавиться от недугов.

28 июля: справиться с трудностями и уберечься от ловушек судьбы поможет молитва, вознесенная ангелу-хранителю с 14:12 до 14:55.

29 июля: планы сбудутся и мечты воплотятся в реальность, если попросить помощи у своего хранителя. Ему молятся с 14:45 до 15:22.

30 июля: в этот день с ангелом общаются с 15:01 до 16:00, чтобы поделиться с ним своими достижениями и поблагодарить за неустанную поддержку.

31 июля: с 16:15 до 16:55 ангелу молятся, чтобы обрести гармонию с внешним миром и не останавливаться в духовном развитии.