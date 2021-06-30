Данные 700 миллионов пользователей LinkedIn утекли в сеть

Лидия Мартынова

Данные 700 миллионов пользователей социальной сети LinkedIn оказались в сети, это 92% аудитории платформы. Их выставили на продажу на популярном хакерском ресурсе.Это можно считать крупнейшей на данный момент утечкой данных пользователей этой соцсети. Подборку данных одного миллиона пользователей LinkedIn разместил 22 июня один из пользователей популярного хакерского форума. Он утверждал, что полная база данных содержит личную информацию 700 миллионов пользователей соцсети, общая аудитория которой составляет 756 миллионов.Так, злоумышленники получили доступ к полным именам, именам профилей LinkedIn, именам профилей Facebook, учетным записям электронной почты, номерам мобильных телефонов, профессиональных данных, предполагаемой зарплате и т.д.Анализ и перекрестная выборка данных показали, что они являются достоверными и привязаны к реальным пользователям. Более того, они действительно актуальны, с образцами с 2020 по 2021 год.В самой соцсети заявили, что не все эти данные можно было получить по API LinkedIn. Вероятно, что некоторые данные были получены из других источников. «Первоначальное расследование показало, что эти данные были извлечены из LinkedIn и других различных веб-сайтов», — отметили представители платформы.