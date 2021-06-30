Егор Крид отметил 27-летие с Тимати, Даней Милохиным, Клавой Кокой и другими звездными друзьями

Вадим Карасев

На прошлой неделе Егору Криду исполнилось 27 лет, однако масштабную вечеринку в честь праздника он решил устроить только в минувший понедельник. Популярный поп-исполнитель собрал своих звездных друзей в загородном клубе на берегу Москвы-реки, и даже шквальный ливень, который после нескольких дней аномальной жары вчера накрыл столицу, не смог испортить собравшимся настроение.

Поздравить Егора вчера пришли его многочисленные звездные коллеги. В числе гостей были Тимати, Джиган с Оксаной Самойловой, Даня Милохин, Клава Кока, Наталья Ионова, Jony, Софья Таюрская и Илья Прусикин, дуэт HammAli & Navai, Наталья Рудова и не только.

А вот тиктокерша Валя Карнавал, с которой Егору Криду уже не первый месяц приписывают роман, на празднике вчера так и не появилась. Судя по сторис девушки, вчера она покинула столицу и отправилась к себе на родину в Ростовскую область, чтобы встретиться с семьей.





Наталья Ионова и Егор Крид





Егор Крид и Оксана Самойлова





Клава Кока и Наталья Ионова





Егор Крид, Тимати, Джиган, Jony, HammAli & Navai и другие гости вечеринки

Весь вечер Крид не только принимал поздравления и подарки, но и сам всячески развлекал собравшихся. Егор не только представил свой новый трек "Здравствуйте", но и исполнил много других своих хитов в паре с приглашенными звездными друзьями. В разгар вечеринки небо над Москвой-рекой озарил красивый салют в честь именинника, который все гости сразу же принялись снимать в сторис.

Спасибо всем, кто был и стал частью этой крутой тусы в честь моего др. Обнял каждого (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— поблагодарил Егор своих друзей в инстаграме.





Егор Крид и Наталья Рудова





Егор Крид и Клава Кока





Софья Таюрская и Наталья Ионова





Даня Милохин





Тимати

Гости гуляли на дне рождения Крида всю ночь и даже с наступлением рассвета не захотели расходиться по домам. Самые отчаянные из загородного клуба поехали продолжать веселье домой к Оксане Самойловой и Джигану. Чтобы не мешать детям звездной пары спать, тусовка разместилась прямо на улице. В сторис Оксана призналась, что в гостях у них было столько людей, что она даже не смогла посчитать их точное количество.





Егор КридJony и Егор Крид





Оксана Самойлова, Джиган и Navai



