Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Егор Крид отметил 27-летие с Тимати, Даней Милохиным, Клавой Кокой и другими звездными друзьями

Егор Крид отметил 27-летие с Тимати, Даней Милохиным, Клавой Кокой и другими звездными друзьями

На прошлой неделе Егору Криду исполнилось 27 лет, однако масштабную вечеринку в честь праздника он решил устроить только в минувший понедельник. Популярный поп-исполнитель собрал своих звездных друзей в загородном клубе на берегу Москвы-реки, и даже шквальный ливень, который после нескольких дней аномальной жары вчера накрыл столицу, не смог испортить собравшимся настроение.

Поздравить Егора вчера пришли его многочисленные звездные коллеги. В числе гостей были Тимати, Джиган с Оксаной Самойловой, Даня Милохин, Клава Кока, Наталья Ионова, Jony, Софья Таюрская и Илья Прусикин, дуэт HammAli & Navai, Наталья Рудова и не только.

А вот тиктокерша Валя Карнавал, с которой Егору Криду уже не первый месяц приписывают роман, на празднике вчера так и не появилась. Судя по сторис девушки, вчера она покинула столицу и отправилась к себе на родину в Ростовскую область, чтобы встретиться с семьей.


Наталья Ионова и Егор Крид


Егор Крид и Оксана Самойлова


Клава Кока и Наталья Ионова


Егор Крид, Тимати, Джиган, Jony, HammAli & Navai и другие гости вечеринки

Весь вечер Крид не только принимал поздравления и подарки, но и сам всячески развлекал собравшихся. Егор не только представил свой новый трек "Здравствуйте", но и исполнил много других своих хитов в паре с приглашенными звездными друзьями. В разгар вечеринки небо над Москвой-рекой озарил красивый салют в честь именинника, который все гости сразу же принялись снимать в сторис.

Спасибо всем, кто был и стал частью этой крутой тусы в честь моего др. Обнял каждого (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— поблагодарил Егор своих друзей в инстаграме.


Егор Крид и Наталья Рудова


Егор Крид и Клава Кока


Софья Таюрская и Наталья Ионова


Даня Милохин


Тимати

Гости гуляли на дне рождения Крида всю ночь и даже с наступлением рассвета не захотели расходиться по домам. Самые отчаянные из загородного клуба поехали продолжать веселье домой к Оксане Самойловой и Джигану. Чтобы не мешать детям звездной пары спать, тусовка разместилась прямо на улице. В сторис Оксана призналась, что в гостях у них было столько людей, что она даже не смогла посчитать их точное количество.


Егор Крид
Jony и Егор Крид


Оксана Самойлова, Джиган и Navai


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года
Часы ангела на июль 2021 года
Часы ангела на июль 2021 года
Ростелеком начал разработку методов наблюдения за дистанционным электронным голосованием
Ростелеком начал разработку методов наблюдения за дистанционным
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса "Лиана"
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса
Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе
Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе
Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл упомянуть принца Уильяма)
Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл
Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем о бьюти-новинках для волос
Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в поддержку российских олимпийцев стартовал в Сети
Флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в поддержку российских олимпийцев стартовал
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой

Топ на сегодня

Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Минпросвещения России проводит смотр-конкурс на лучший казачий кадетский корпус
Минпросвещения России проводит смотр-конкурс на лучший казачий

Еще по теме

Звезда TikTok Даня Милохин отметил свое 19-летие с Николаем Басковым, Моргенштерном и другими звездными друзьями
Егор Крид отметил день рождения с артистами Black Star
Егор Крид намекает, почему Ольга Бузова не нужна мужчинам
Егору Криду приписывают новый роман