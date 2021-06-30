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Ева Мендес с дочерьми приехала навестить Райана Гослинга на съемки во Францию

Ева Мендес с дочерьми приехала навестить Райана Гослинга на съемки во Францию

В отличие от своего 40-летнего возлюбленного Райана Гослинга, 47-летняя Ева Мендес является довольно активной пользовательницей инстаграма и часто радует своих подписчиков новым контентом. Например, сейчас актриса находится во Франции вместе с двумя дочерьми, где сопровождает Райана на съемках его новой картины "Серый человек", и публикует новые фото оттуда.


Ева Мендес

На днях Ева опубликовала сразу несколько новых снимков из поездки: на этих фото Мендес позирует в летнем платье с абстрактным принтом от одного из французских дизайнеров. Актриса призналась, что провела в комфортном наряде целый день: сначала гуляла в нем с детьми в парке, а потом в нем же отправилась на ужин.

В комментариях один из фолловеров поинтересовался у Евы, какие из недавно опубликованных ею фото были сделаны Райаном. В ответ Мендес призналась, что возлюбленный не имеет никакого отношения к ее инстаграму, а также объяснила почему.

Эти снимки обычно делают мои друзья, а я фотографирую их. Это девчачье дело,

— ответила Ева.


Нет в инстаграме Мендес и фото с Райаном и детьми из их семейного архива. Ранее актриса уже объясняла поклонникам, почему не считает нужным публиковать в соцсетях подобные фото:

Что касается Райана, я буду публиковать только воспоминания о вещах, связанных с творчеством, а не с личной жизнью (например, фотографии из фильмов, в которых мы снимались вместе, и тому подобное). Мой мужчина и мои дети — это личное. Это важно для меня, так что спасибо за понимание.


Ева Мендес и Райан Гослинг в фильме "Место под соснами"

При этом в отношении себя Ева Мендес всегда предельно откровенна с аудиторией. Так, звезда как-то признавалась, что совершенно не против пластической хирургии, а недавно рассказала, что в молодости сильно комплексовала из-за своей внешности. Ева рассказала, что совершенно не нравилась себе на снимках, сделанных в начале карьеры. Чтобы принять и полюбить себя, Мендес потребовалось 20 долгих лет.


Я помню, что, когда увидела эту фотографию, подумала, что мое лицо выглядит странно и что структура кости необычная. Ну, вы знаете, весь тот набор неуверенности, которая только может быть у 26-летней девушки. Но прошло 20 лет, и теперь я хотела бы, чтобы у меня было то самое "странное" лицо и та самая "необычная" структура кости. Так вот, к чему я это говорю? Возможно, если вам не нравится ваше фото, вам просто нужно подождать, когда пройдет 20 лет, и тогда вы его полюбите. "Пользуйтесь своей молодостью, пока она не ушла", — сказал Оскар Уайльд,

— подвела Ева итог под одним из своих архивных снимков.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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