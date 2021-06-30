Филипп Киркоров отпраздновал день рождения сына: Тимати с детьми, Джиган с семьей, Татьяна Навка и другие среди гостей

Вадим Карасев

Вчера сыну Филиппа Киркорова Мартину, которого, как и дочь певца Аллу-Викторию, родила суррогатная мать, исполнилось девять лет. Несмотря на некруглую дату, артист устроил в честь дня рождения сына грандиозную вечеринку. Праздник состоялся в роскошном особняке музыканта, а поздравить виновника торжества приехали многие звездные коллеги и друзья певца.

В гости Филипп Бедросович пригласил Оксану Самойлову и Джигана, которые приехали вместе с детьми, Тимати вместе с мамой и детьми, Татьяну Навку, Валерию и Иосифа Пригожина и других представителей российского шоу-бизнеса.





Татьяна Навка и Жасмин с детьми Филиппа КиркороваТимати и Джиган с сыновьямиФилипп Киркоров с детьми, Валерия и Иосиф ПригожинФилипп Киркоров с сыном и Дава

Вечеринка была тематическая. Причем тема ее была самая что ни на есть актуальная — футбол. Мартин не только переоделся во время праздника в футбольную форму, но и получил в подарок оригинальный торт с изображением знаменитого аргентинского игрока Лионеля Месси.

Видно, что отец очень старался устроить для сына день рождения мечты — дом также был украшен воздушными шарами в виде футбольных мячей. А поздравляя сына в соцсети, Киркоров написал, что всегда будет рядом с ним.

Мартин, ты моя надежда и моя гордость! Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысячи дверей — выбери правильную! Я желаю тебе всегда быть сильным, рассудительным, амбициозным, смелым! Знай, я всегда рядом и буду вечно любить тебя всем сердцем!

— написал он.





Игорь Крутой и Филипп Киркоров с детьмиФилипп Киркоров и Андрей МалаховФилипп Киркоров, Тимати с мамой и детьмиФилипп Киркоров и Тата Карапетян с детьми

Поздравления Мартин в этот день получил не только от друзей своего отца, но и от его поклонников, которые оставили свои пожелания в соцсети.

С днем рождения Мартина! Он будет самым красивым мужчиной на свете! Девчонки, держитесь, растет суперкрасавчик!Очень красивый мальчик! Пусть растет благородным и достойным принцем,

— пишут фолловеры Киркорова.

Осенью Киркоров отметит 10-летие своей дочери, и, вероятно, праздник будет еще грандиознее.











