Финансовый гороскоп на июль 2021 года

Вадим Карасев

Всем хочется быть богаче и успешнее, но не у всех есть для этого нужное количество удачи. Астрологи рассказали, как каждому из Знаков обрести успех в финансовой сфере в самый жаркий месяц лета.

Старайтесь всегда следовать пяти простым принципам повышения благосостояния, чтобы быть успешнее в любое, даже самое неблагоприятное время. Что касается июля, то он будет очень даже удачным, особенно для тех, кто не привык тратить время попусту. Не ждите у моря погоды — действуйте, пока звезды удачно расположились.

Овен

Одним из самых лучших помощников в финансовых делах является мощная интуиция. Планеты и звезды периодически будут обострять ее, но для Овнов очень важно иметь сильное шестое чувство каждый день, чтобы оно помогало им обходить стороной финансовые и рабочие неприятности. В этом плане им стоит пользоваться полезными упражнениями, которые помогут обострить интуицию. С ней станет проще добиваться успехов в работе и бизнесе, а любые непредвиденные траты можно будет свести к минимуму.

Телец

Июль — время действовать. Нужно больше работать, совершать важные покупки, заниматься новыми делами, поисками увлечений. Тельцы на коне, а Вселенная на их стороне. Она будет посылать им тайные знаки, поэтому важно следить за финансовыми приметами. Астрологи советуют заниматься совместным трудом. Работая бок о бок с другими людьми, можно научиться чему-то очень полезному и важному. В целом месяц пройдет под девизом: «Терпение и труд все перетрут». Людям данного Знака нельзя сдаваться и опускать руки.

Близнецы

Обычно Близнецы оптимистичны и позитивны, полны радости и сил. В начале месяца это будет так, но с 11 числа ослабевший Меркурий в Раке начнет постепенно менять настроение Близнецов. До 11 июля бездействие равноценно проигрышу, потому что больше такого благоприятного времени для работы и решения финансовых проблем не будет. Вторую половину месяца можно посвятить отдыху, смене обстановки. Для оптимизации финансовых потоков полезно будет оставаться позитивными. Мантра для очищения от негатива поможет Близнецам исцелиться от плохих мыслей.

Рак

Ракам стоит начать месяц с уборки дома. Есть как минимум три причины сделать уборку в доме прямо сейчас, ведь в чистоте и порядке происходит укрепление денежной удачи. Все дорогостоящие покупки лучше совершить в первой половине июля, причем желательно тратить деньги, не выходя из дома — через интернет. Звезды и планеты могут лишить Раков амбиций и страсти, но это временно. Период застоя можно использовать для решения насущных проблем. Деньги любят стабильность, поэтому не стоит бросаться из крайности в крайность.

Лев

У Львов начинается крайне положительное время, в которое нужно обязательно искать новые возможности для финансового роста. Например, можно познакомиться с новыми людьми, найти новые увлечения. Кому-то повезет получить приглашение на новую работу, а кто-то осознает сам, что на текущем месте невозможно полностью раскрыть свой потенциал. Чтобы работать было проще, Львам необходимо побороть все токсичные мысли. В этом им помогут аффирмации на успех и процветание. С ними уверенность станет более частым гостем, а значит, и удача будет приходить чаще.

Дева

Интуиция станет лучшим другом Дев. Их внутренний голос не раз спасет их в июле от провала. Астрологи советуют Девам помнить о законе притяжения. Привлекать деньги и удачу им помогут собственные мысли. Нужно перестать говорить себе, что удача — это удел избранных. Нет ничего невозможного, и этот июль призван это доказать. Возможно, придется поступиться принципами, но это пойдет Девам на благо. Это дисциплинированные и стойкие люди, но им нужно чуть чаще помнить о том, что чудеса не происходят с теми, кто стоит на месте и ждет чуда.

Весы

Всем хочется улучшить свое финансовое положение, но не у всех это получается сделать. В июле многим Весам улыбнется финансовая удача. Ускорить процесс привлечения денег поможет следование семи полезным правилам на каждый день. Астрологи советуют также заняться в июле своим здоровьем. Весы могут перегореть на работе, поэтому важно отдыхать и не забывать о релаксации, медитациях, смене обстановки. Желательно не испытывать самих себя на прочность. Трудоголизм порой приводит не к обогащению, а к проблемам. В июле всего должно быть в меру.

Скорпион

Скорпионам в июле может понадобиться помощь для того, чтобы не потерять деньги и текущее положение. В трудных ситуациях стоит обращаться за поддержкой к родным и близким. Чтобы в доме водились деньги, можно воспользоваться также мудрыми советами из прошлого. Не помешает начать месяц с уборки и чистки информационного пространства: избавления от старых контактов, фотографий, спама. В конце месяца можно ждать приятных сюрпризов. Сказать за это спасибо стоит Венере, которая перейдет из Льва в Деву.

Стрелец

Звезды и планеты будут на стороне Стрельцов, поэтому эти люди смогут заработать больше денег и успеют сделать больше дел, чем обычно. Для этого им понадобятся силы и стойкость. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как повысить энергетику и жизненный тонус. Разумеется, нельзя забывать и о своевременном отдыхе. В начале июля астрологи советуют сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Далее можно заняться разработкой и продвижением новых идей. Они подарят Стрельцам новые финансовые возможности и успех.

Козерог

Деньги любят стабильность, но порой нужно делать ход конем. Именно этого ждут от Козерогов звезды. Этим людям необходима решительность и смелость. Также астрологи советуют избавляться от привычек, приводящих к бедности. Это время работы над собой, так что в конце июля многие Козероги станут лучшей версией себя. Катализатором этого развития станет умение перенимать чужой опыт — не только позитивный, но и негативный. Важно учиться на финансовых ошибках других людей. Деньги любят мудрых людей, коими и являются Козероги.

Водолей

Июль принесет Водолеям и деньги, и успех. Больше всего будет везти представителям тех профессий, чья деятельность связана с продажами, заключением сделок. Тем Водолеям, которые сейчас находятся в финансовой яме, стоит обратить на шесть секретов богатства. Они помогут поскорее обрести успех и оптимизируют сознание этих людей. В июле лучше не размышлять о перспективах, а заниматься теми делами, которые наиболее актуальны сейчас. Бездействие приведет к потере денег.

Рыбы

Рыбам стоит научиться позитивно мыслить. Это поможет не только привлечь денежную удачу и успех в делах, но и стать магнитом для многих людей. Чтобы быть на хорошем счету у руководства или партнеров по бизнесу, нужно оставаться оптимистами. Факт в том, что люди не хотят работать с теми, кто постоянно заставляет их переживать. В конце месяца может возникнуть потребность в обновлении дома и себя. Можно будет потратиться на новую одежду, прическу, на новый ремонт и мебель.