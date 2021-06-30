Гороскоп Павла Глобы на июль 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с большим опытом, который делает одни из самых точных и полезных прогнозов. Ознакомьтесь с его советами на июль, чтобы идти нога в ногу с удачей.

Июль — время для духовного развития, ведь наступает период внутренней трансформации. Это тот самый момент, когда можно изменить свою жизнь. Начать этот процесс стоит изнутри. Ознакомьтесь с семью постулатами счастливой жизни, которые помогут вам стать успешнее, счастливее и удачливее во всех сферах.

Овен

Овнам стоит сфокусироваться на сфере любви. Это идеальное время для свиданий, романтики, поисков второй половинки. Для того, чтобы привлечь любовь, можно воспользоваться также специальными обрядами. Полезно на удаче в амурной и в финансовой сферах скажется смена имиджа. Нужно сходить в магазин за обновками или надевать почаще те вещи, которые долгое время лежали без дела. Также полезным будет избавление дома от лишнего хлама. Начать преображение жилища стоит уже в первых числах июля. Это отлично скажется на энергетике Овнов.

Телец

Звезды и планеты в июле будут относительно позитивными, поэтому важно действовать. Если Тельцы почувствуют недостаток удачи, они могут воспользоваться ритуалами на ее привлечение. Также успех будет следовать за теми, кто умеет и желает работать в команде с окружающими. В любовной сфере Тельцов могут ждать серьезные перемены. Кому-то удастся перевести отношения на новый уровень, а кому-то придется бороться с неурядицами. Главное — не переходить на крик и не бросать слова на ветер. Звезды помогут тем, кто готов идти на компромисс.

Близнецы

У Близнецов во второй половине месяца возможны некоторые неурядицы в сфере любви. Находить общий язык с окружающими станет немного сложнее из-за Меркурия в Раке, но к концу месяца ситуация нормализуется. Близнецы станут чуть более чувствительными и уязвимыми, но это может пойти им на пользу. Людям нравятся такие люди, особенно если они открыто заявляют о своих эмоциях. Близнецов будет довольно просто заразить негативом, поэтому представителям данного Знака важно научиться очищать энергетику хотя бы одним из трех полезных способов.

Рак

Ракам стоит почаще обращаться за помощью к шестому чувству. Лучше всего это делать в пяти особых ситуациях. Если надежды на интуицию не будет, можно обратиться за помощью к близким людям. Они в июле будут более чуткими и позитивными. Астрологи советуют Ракам научиться отличать навязчивое мнение окружающих от полезных советов. В третьей декаде месяца можно совершать дорогостоящие покупки и вкладывать деньги в собственное развитие. В целом июль — отличное время для обучения и получения новых знаний, поисков новой работы.

Лев

Львов в июле ожидает ряд неприятностей в любви, с которыми удастся легко справиться. Чтобы небольшие неурядицы не превращались в проблемы, необходимо относиться к ним спокойнее. И тем, кто находится в поисках, и тем, кто уже нашел любовь, стоит воспользоваться полезными ритуалами. Что касается финансовой сферы, то тут все будет куда проще. Больше всего везти будет Львам, которые занимаются творческой интеллектуальной работой. Тем, кто постоянно в разъездах и за рулем, нужно быть осторожнее.

Дева

В июле звезды и планеты помогут Девам избавиться от негативных установок и стать счастливее. Ночные светила очистят разум этих людей от мусора, но в этом плане придется помочь ночным светилам. Не нужно противиться внутренним изменениям. Важно преображать свое мировоззрение и не бояться принимать факты. Стоит сделать ставку на самих себя. Самостоятельность поможет Девам преуспеть в делах по дому и в работе. Быть слабыми сейчас категорически запрещено.

Весы

У Весов в июле ожидается целая масса изменений во всех сферах жизни. Обратить эти изменения себе на пользу им поможет личный опыт и интуиция. Важно не противиться переменам, а принимать их. В середине июля стоит помнить об осторожности. Некоторые события могут быть фатальными, то есть, необратимыми. Нужно быть более экономными в плане времени и энергии. Также важно укреплять духовную связь с теми, кого Весы любят. Для этого можно воспользоваться шестью полезными способами. Весам повезет в поисках любви. Звезды сделают их более обаятельными и харизматичными.

Скорпион

Скорпионов с первых дней июля наполнит энергия высоких вибраций. Звезды и планеты на стороне представителей данного Знака, поэтому преодолевать препятствия станет проще. В трудных ситуациях не стоит задавать себе вопросы «как это произошло?» и «почему так случилось?». Лучше думать о том, как двигаться дальше. Звезды хотят, чтобы Скорпионы сфокусировались на будущем. Меланхоличный настрой и мысли о вчерашнем дне испортят даже самое лучшее настроение. Пришло время стать оптимистами.

Стрелец

Стрельцам в июле удастся изменить жизнь к лучшему. Ускорить этот процесс им помогут духовные практики, общение с позитивными людьми, поиски новых увлечений. Боевой дух этих людей будет на высоте, поэтому преодоление преград станет более легким. Стрельцы — люди с неуемным стремлением к самопознанию. Сейчас эта черта характера будет для них самой важной. Нужно определиться со своим местом в этом мире и разработать планы на вторую половину года. Не стоит фокусироваться на разборе уроков из прошлого. Пришла пора создавать светлое будущее.

Козерог

У Козерогов самой главной станет финансовая сторона жизни. Им нужно сосредоточиться на делах и работе. Можно провести ритуалы на богатство, попробовать найти эмоциональную и психологическую поддержку у близких людей. Они подскажут, как справиться с проблемами. Бездействие в июле приравнивается к проигрышу, поэтому важно делать хоть что-то. Даже если не понятно, что конкретно стоит делать, стоит воспользоваться методикой простейшего перебора. Можно просить о помощи близких, искать ответы в интернете, в книгах, обращаться к личному опыту.

Водолей

Водолеи смогут уже с первых дней июля запрограммировать себя на успех. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как это можно сделать. В июле не стоит откладывать на потом актуальные проблемы. Неурядицы и дела имеют свойство копиться, а когда их много, это выбивает людей данного Знака из колеи. В финансовой сфере Водолеям стоит затаиться и ждать. Вселенная обязательно подарит им возможность для заработка и продвижения по карьерной лестнице. Большие успехи ждут тех, кто занимается творчеством, преподавательской деятельностью.

Рыбы

У Рыб весь месяц будет похож на американские горки. Все постоянно будет меняться: взлеты, падения, успехи и провалы. Потребуется много удачи, привлечь которую помогут универсальные советы астрологов на каждый день. Вторая половина июля — прекрасное время для изучения языков. Также июль станет временем, в которое можно разглядеть результаты проделанной ранее работы, объективно оценить то, что было сделано. В первые пару дней и в самом конце июля можно ждать приятных сюрпризов в сфере любви.