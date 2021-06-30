Христианские погребения эпохи викингов найдены в Швеции

Вадим Карасев

На месте будущего строительства жилого дома в историческом центре шведского города Сигтуна археологи обнаружили семь раннехристианских могил времен викингов. Погребения датируются концом X века, когда это место находилось на окраине города. На их христианский характер указывает ориентация тел умерших с востока на запад: такой тип погребения появился в Скандинавии только с приходом христианства.

Шесть могил — одиночные, в седьмой похоронены двое младенцев, умерших во время или вскоре после рождения. В могилах обнаружены предметы, типичные для дохристианского погребального обряда: монеты, гребень, горшок. Некоторые из умерших были помещены в деревянные гробы, от которых сохранились лишь гвозди.

Фото: Uppdrag arkeologi

До этого открытия самые ранние христианские захоронения в Сигтуне были простыми погребениями с ориентацией тела с востока на запад без каких-либо предметов погребального инвентаря. Археологи предполагали, что в Сигтуне должны были появиться опытные священники, чтобы гарантировать строгое соблюдение христианской практики захоронения. Если это так, то найденные теперь семь могил были сделаны еще до их прибытия.

Сигтуна была основана на берегу озера Меларен в 970-х годах королем Эриком Победоносным. Некоторое время она была столицей его сына — первого христианского короля Швеции Олафа Шётконунга. Тогда Сигтуна была одним из важнейших городов страны. Первые шведские монеты чеканились в Сигтуне с 990-х до начала 1030-х годов. Процветанию города положил конец перенос резидеции епископа в Старую Упсалу около 1164 года, после чего Сигтуна стала терять экономическое, политическое и религиозное значение.