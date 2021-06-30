Июньский номер «Вестника образования» посвящён летней оздоровительной кампании 2021 года

Алексей Вольцев

«Лето-2021: время для отдыха, оздоровления и развития» – тема июньского номера электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России. Новый выпуск посвящён особенностям организации летнего отдыха и оздоровления детей в этом году, образовательным программам и лучшим практикам ведущих детских центров России, информирует Минпросвещения России.

В своём обращении к читателям «Вестника образования» Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что проведена комплексная работа по подготовке к летней оздоровительной кампании школьников, и отметил, что в этом году приняты особые меры для сохранения здоровья детей и обеспечения их безопасности. Особое внимание также уделяется детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей.

«Все вместе мы постарались сделать так, чтобы программы отдыха были сбалансированными, сочетали как физическую активность, так и интеллектуальные упражнения, воодушевляли на творчество, будили любознательность, а также учили детей дружить, строить отношения со сверстниками и взрослыми, быть доброжелательными, спокойно решать споры и стремиться к тому, чтобы позитивно и радостно смотреть на мир. Отмечу, что при составлении летних программ для детей обязательно уделяется внимание воспитанию: мы должны научить каждого ребенка любить Родину, заботиться о близких, быть ответственным и целеустремленным», – отметил Министр.

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова рассказала о различных возможностях для детей содержательно и интересно провести лето – от профильных смен в лагерях до мероприятий в организациях дополнительного образования, а также о программе кешбэка Ростуризма, позволяющей вернуть часть стоимости путёвки. Она подчеркнула, что родителям необходимо получить как можно больше информации при выборе лагеря для ребёнка. И такие возможности сегодня обеспечены на официальных информационных ресурсах регионов.

«В первую очередь необходимо убедиться, что лагерь включён в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, то есть имеет право оказывать услуги. Эти данные размещены на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти. Стоит ознакомиться и со всей общедоступной информацией о лагере, включая сведения о его программах, руководстве и педагогическом коллективе, отзывы о работе организации», – прокомментировала Наталия Наумова.

Представители федеральных детских центров «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена» в рубрике «Главная тема» рассказали об отличиях летней оздоровительной кампании этого года, об образовательных программах смен, которые ждут ребят в этом году, а также о принимаемых мерах безопасности и подготовке педагогического состава.

В рубрике «Методика» также представлены методические разработки коллективов федеральных детских центров, обобщающие лучший опыт в сфере детского оздоровления и отдыха.

В рубрике «Точка зрения» вышли комментарии о различных формах организации летнего отдыха и мерах поддержки разных категорий детей в Кемеровской, Волгоградской и Липецкой областях.

Также пополнились новыми материалами разделы «Документы» и «Календарь событий».

Рубрика «Новости» обновляется в журнале «Вестник образования» ежедневно и включает обзор наиболее важных событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

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