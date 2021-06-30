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"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская призналась, что сделала аборт в 16 лет

"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская призналась, что сделала аборт в 16 лет

67-летняя Любовь Успенская сделала неожиданное признание. Как выяснилось, королева русского шансона в юном возрасте сделала аборт, сообщает Cosmopolitan.

В подростковом возрасте будущая звезда осознала, что ждет ребенка. Девушке было тогда всего 16 лет.

"Я была беременна в 16 лет. Мне повезло, что, слава богу, первый аборт не оказался для меня губительным. Я смогла потом рожать, беременеть. Сегодня каждая вторая девочка делает ЭКО. Какое ЭКО? Я села на чужие трусики – и уже была беременна", - заявила артистка на Youtube-канале психолога Елены Друмы.

Любовь Успенская утверждает, что ее родные вряд ли обрадовались бы новости о скором прибавлении в семье.

Моя бабушка меня прокляла бы. Мало того, 16 лет, с мужчиной, у которого жена, в которого, как я думала, была влюблена. Он, когда услышал, сказал, что поможет деньгами. Но родители не простили бы меня, даже узнав, что я уже не девушка

Исполнительница хита "Кабриолет" призналась, что отец поднял тогда на нее руку. Мужчина разозлился, узнав, что его дочь лишилась невинности.

"Когда они узнали, меня папа убивал. Он бил меня ремнем так, что у меня кровь изо рта шла. Не могу сказать, что они были злыми людьми. Было такое время. Я попала в то положение, где надо было не только скрыть, но еще и найти врача. В поликлинике никто не сделал бы мне аборт без разрешения родителей", - заявила звезда.

В результате Успенской пришлось подпольно прерывать беременность. "Мы нашли цыганку, она хирург-гинеколог. На дому. Она сразу сказала: "Без наркоза делаю. Если ты пикнешь – всё. Встанешь со стола и уйдешь". А после этого я пошла петь. Забыла и подняла стойку чугунную, тяжеленную. Передвинула ее, потому что она мне мешала. Я почувствовала, как меня начало трясти, поднялась температура", - поделилась воспоминаниями певица.

Будущей звезде тогда понадобилась помощь квалифицированных врачей. "Я пошла в комнату, у меня кровотечение. Я лежу на полу в гримерке, говорю ребятам-музыкантам, что пойду домой. Я еду в такси, у меня лихорадка. Спросила таксиста, буду ли я рожать, если сделала аборт. Он подумал, что нет", - сказала Успенская.

Певица тогда решила, что не сможет больше иметь детей, однако уже в 17 лет забеременела от своего первого мужа Виктора Шумиловича. Однако родившиеся у пары близнецы скончались.

Как писал NEWSTES, ранее 67-летняя Любовь Успенская увеличила зад.

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По материалам: uposters.ru

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