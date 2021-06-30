Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ

Причин переехать в Объединенные Арабские Эмираты может быть масса, при этом пути получения арабского гражданства в стране строго ограничены. Несмотря на то, что местное законодательство лояльно настроено к иностранцам, раздавать безвозмездно ВНЖ здесь не торопятся, однако это не повод отказываться от намеченных целей. С каждым годом число желающих переехать в ОАЭ лишь возрастает. Официальный портал https://www.axcapital.ae/ru/ разобрался в вопросе и подготовил материал о том, на каких условиях можно стать полноправным гражданином Эмиратов.

Визовый режим и вид на жительство в ОАЭ (резидентская виза)

Русские туристы, прибывшие в страну с целью отдохнуть могут находиться на территории ОАЭ без предварительного оформления визы до 90 дней. Граждане из Украины и Казахстана по прибытии в ОАЭ получают бесплатную туристическую визу, которая действует в течение 30 дней. Белорусам для посещения Эмират потребуется заранее оформить электронную визу самостоятельно.

Что касается стран, с которыми в ОАЭ нет соглашения на безвизовое посещение страны, их гражданам разрешено находиться в стране исключительно с визой, в течение короткого и строго ограниченного времени.

В перечень основных виз входят:

  • Рабочая виза – оформляется компанией, нанимающей в штат гражданина другой страны. Является необходимым условием для трудоустройства в ОАЭ и последующего получения визы резидента. Выдается сроком на 60 дней;
  • Гостевая виза – может быть запрошена исключительно родственниками-резидентами ОАЭ для члена семьи из другой страны;
  • Туристическая виза – процедуру оформления туристической визы можно доверить туристическим или эмиратским авиа компаниям, отелям и агентствам. Действует такая виза в течение 30-90 дней;
  • Транзитная виза – оформляется гражданами, совершающими сложные перелеты и которые вынужденно пребывают в ОАЭ. Действует виза транзитного типа в течение 96 часов, при этом нахождение иностранного гражданина допускается только на территории аэропорта.

Длительность пребывания в стране варьируется в зависимости типа визы – обычно не более 2-х месяцев. При необходимости каждую визу можно продлить (кроме транзита).

Инвестиционный ВНЖ

По завершению срока действия визы гражданину другой страны в ОАЭ доступно 2 варианта исхода событий: 1 – покинуть страну, 2 – стать резидентом ОАЭ.

Виза резидента Объединенных Арабских Эмиратов выдается в самой стране, представляет собой аналог ВНЖ, поскольку в эмиратах как такового понятия «вид на жительство» не существует. Выдается документ лишь в том случае, если человек уже проживал в стране по тем или иным основаниям.

Запросить визу резидента могут работодатели для своего иностранного сотрудника, собственники бизнеса в ОАЭ и владельцы арабской недвижимости.

Программа «Золотых виз» стартовала в ОАЭ в 2019 году. Благодаря ей иностранцы могут находиться в стране от 6 мес. до 10 лет.

На данный момент есть несколько типов резидентских виз:

  • На 10 лет – выдается за единоразовую инвестицию в недвижимость на сумму $2,7 млн;
  • На 5 лет – для ее получения необходимо купить квартиру в Дубае, ОАЭ или любую другую недвижимость на сумму не менее $1,36 млн. При этом важно продержать недвижимость в собственности не менее 3 лет. Можно использовать ипотечные средства;
  • 2 года – за инвестиции в недвижимость Дубая на сумму от $272 тыс.;
  • На 6 мес. – или многократная виза инвестора – дает возможность многократно въезжать на территорию стран в течение 6 месяцев. Становится доступна при инвестировании на сумму от $272 тыс. в лбом из эмиратов.

Возможности резидента ОАЭ

После получения визы резидента Объединенных Арабских Эмиратов гражданину становятся доступны следующие возможности:

  • Пребывание в стране в течение длительного времени;
  • Возможность получать кредиты в национальных банках;
  • Доступ к здравоохранению в больницах ОАЭ;
  • Отсутствие налогов на доход и собственность.

Также существует ряд причин, которые выступают в качестве дополнительного стимула:

  • Лояльные условия ведения бизнеса для бизнесменов и инвесторов;
  • Поддержка со стороны государства;
  • Freehold зоны, в которых собственник в праве владеть и распоряжаться своим жильем как-угодно;
  • Высокие зарплаты;
  • Развитый секторов недвижимости с огромным количеством вариантов жилья;
  • Возможность проживать в любом эмирате;
  • Программа золотых виз распространяется автоматически на супруга и детей.

Гражданство в ОАЭ для иностранцев

Получить подробную консультацию о получении ВНЖ в ОАЭ можно от ведущих специалистов Ax Capital. здесь Вы также можете рассчитывать на помощь при оформлении визы и покупки недвижимости в Дубае.


# Недвижимость

Последние новости

Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в пришкольных лагерях
В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в
"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская призналась, что сделала аборт в 16 лет
"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала
Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала
Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской карте» – Владимир Путин
Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской
В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году
В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации
Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева
Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева
Июньский номер «Вестника образования» посвящён летней оздоровительной кампании 2021 года
Июньский номер «Вестника образования» посвящён летней оздоровительной
В Бурятии откроют Центр непрерывного повышения профмастерства
В Бурятии откроют Центр непрерывного повышения профмастерства

Топ на сегодня

Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Финансовый гороскоп на июль 2021 года

Еще по теме

Саудовская Аравия упростила визовый режим для россиян
Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине
КНР попросила Россию облегчить визовый режим
Таиланд на три месяца отменил плату за туристические визы