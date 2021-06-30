Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
Причин переехать в Объединенные Арабские Эмираты может быть масса, при этом пути получения арабского гражданства в стране строго ограничены. Несмотря на то, что местное законодательство лояльно настроено к иностранцам, раздавать безвозмездно ВНЖ здесь не торопятся, однако это не повод отказываться от намеченных целей. С каждым годом число желающих переехать в ОАЭ лишь возрастает. Официальный портал https://www.axcapital.ae/ru/ разобрался в вопросе и подготовил материал о том, на каких условиях можно стать полноправным гражданином Эмиратов.
Визовый режим и вид на жительство в ОАЭ (резидентская виза)
Русские туристы, прибывшие в страну с целью отдохнуть могут находиться на территории ОАЭ без предварительного оформления визы до 90 дней. Граждане из Украины и Казахстана по прибытии в ОАЭ получают бесплатную туристическую визу, которая действует в течение 30 дней. Белорусам для посещения Эмират потребуется заранее оформить электронную визу самостоятельно.
Что касается стран, с которыми в ОАЭ нет соглашения на безвизовое посещение страны, их гражданам разрешено находиться в стране исключительно с визой, в течение короткого и строго ограниченного времени.
В перечень основных виз входят:
- Рабочая виза – оформляется компанией, нанимающей в штат гражданина другой страны. Является необходимым условием для трудоустройства в ОАЭ и последующего получения визы резидента. Выдается сроком на 60 дней;
- Гостевая виза – может быть запрошена исключительно родственниками-резидентами ОАЭ для члена семьи из другой страны;
- Туристическая виза – процедуру оформления туристической визы можно доверить туристическим или эмиратским авиа компаниям, отелям и агентствам. Действует такая виза в течение 30-90 дней;
- Транзитная виза – оформляется гражданами, совершающими сложные перелеты и которые вынужденно пребывают в ОАЭ. Действует виза транзитного типа в течение 96 часов, при этом нахождение иностранного гражданина допускается только на территории аэропорта.
Длительность пребывания в стране варьируется в зависимости типа визы – обычно не более 2-х месяцев. При необходимости каждую визу можно продлить (кроме транзита).
Инвестиционный ВНЖ
По завершению срока действия визы гражданину другой страны в ОАЭ доступно 2 варианта исхода событий: 1 – покинуть страну, 2 – стать резидентом ОАЭ.
Виза резидента Объединенных Арабских Эмиратов выдается в самой стране, представляет собой аналог ВНЖ, поскольку в эмиратах как такового понятия «вид на жительство» не существует. Выдается документ лишь в том случае, если человек уже проживал в стране по тем или иным основаниям.
Запросить визу резидента могут работодатели для своего иностранного сотрудника, собственники бизнеса в ОАЭ и владельцы арабской недвижимости.
Программа «Золотых виз» стартовала в ОАЭ в 2019 году. Благодаря ей иностранцы могут находиться в стране от 6 мес. до 10 лет.
На данный момент есть несколько типов резидентских виз:
- На 10 лет – выдается за единоразовую инвестицию в недвижимость на сумму $2,7 млн;
- На 5 лет – для ее получения необходимо купить квартиру в Дубае, ОАЭ или любую другую недвижимость на сумму не менее $1,36 млн. При этом важно продержать недвижимость в собственности не менее 3 лет. Можно использовать ипотечные средства;
- 2 года – за инвестиции в недвижимость Дубая на сумму от $272 тыс.;
- На 6 мес. – или многократная виза инвестора – дает возможность многократно въезжать на территорию стран в течение 6 месяцев. Становится доступна при инвестировании на сумму от $272 тыс. в лбом из эмиратов.
Возможности резидента ОАЭ
После получения визы резидента Объединенных Арабских Эмиратов гражданину становятся доступны следующие возможности:
- Пребывание в стране в течение длительного времени;
- Возможность получать кредиты в национальных банках;
- Доступ к здравоохранению в больницах ОАЭ;
- Отсутствие налогов на доход и собственность.
Также существует ряд причин, которые выступают в качестве дополнительного стимула:
- Лояльные условия ведения бизнеса для бизнесменов и инвесторов;
- Поддержка со стороны государства;
- Freehold зоны, в которых собственник в праве владеть и распоряжаться своим жильем как-угодно;
- Высокие зарплаты;
- Развитый секторов недвижимости с огромным количеством вариантов жилья;
- Возможность проживать в любом эмирате;
- Программа золотых виз распространяется автоматически на супруга и детей.
Гражданство в ОАЭ для иностранцев
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