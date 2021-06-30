Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ

Вадим Карасев

Причин переехать в Объединенные Арабские Эмираты может быть масса, при этом пути получения арабского гражданства в стране строго ограничены. Несмотря на то, что местное законодательство лояльно настроено к иностранцам, раздавать безвозмездно ВНЖ здесь не торопятся, однако это не повод отказываться от намеченных целей. С каждым годом число желающих переехать в ОАЭ лишь возрастает. Официальный портал https://www.axcapital.ae/ru/ разобрался в вопросе и подготовил материал о том, на каких условиях можно стать полноправным гражданином Эмиратов.

Визовый режим и вид на жительство в ОАЭ (резидентская виза)

Русские туристы, прибывшие в страну с целью отдохнуть могут находиться на территории ОАЭ без предварительного оформления визы до 90 дней. Граждане из Украины и Казахстана по прибытии в ОАЭ получают бесплатную туристическую визу, которая действует в течение 30 дней. Белорусам для посещения Эмират потребуется заранее оформить электронную визу самостоятельно.

Что касается стран, с которыми в ОАЭ нет соглашения на безвизовое посещение страны, их гражданам разрешено находиться в стране исключительно с визой, в течение короткого и строго ограниченного времени.

В перечень основных виз входят:

Рабочая виза – оформляется компанией, нанимающей в штат гражданина другой страны. Является необходимым условием для трудоустройства в ОАЭ и последующего получения визы резидента. Выдается сроком на 60 дней;

– оформляется компанией, нанимающей в штат гражданина другой страны. Является необходимым условием для трудоустройства в ОАЭ и последующего получения визы резидента. Выдается сроком на 60 дней; Гостевая виза – может быть запрошена исключительно родственниками-резидентами ОАЭ для члена семьи из другой страны;

– может быть запрошена исключительно родственниками-резидентами ОАЭ для члена семьи из другой страны; Туристическая виза – процедуру оформления туристической визы можно доверить туристическим или эмиратским авиа компаниям, отелям и агентствам. Действует такая виза в течение 30-90 дней;

– процедуру оформления туристической визы можно доверить туристическим или эмиратским авиа компаниям, отелям и агентствам. Действует такая виза в течение 30-90 дней; Транзитная виза – оформляется гражданами, совершающими сложные перелеты и которые вынужденно пребывают в ОАЭ. Действует виза транзитного типа в течение 96 часов, при этом нахождение иностранного гражданина допускается только на территории аэропорта.

Длительность пребывания в стране варьируется в зависимости типа визы – обычно не более 2-х месяцев. При необходимости каждую визу можно продлить (кроме транзита).

Инвестиционный ВНЖ

По завершению срока действия визы гражданину другой страны в ОАЭ доступно 2 варианта исхода событий: 1 – покинуть страну, 2 – стать резидентом ОАЭ.

Виза резидента Объединенных Арабских Эмиратов выдается в самой стране, представляет собой аналог ВНЖ, поскольку в эмиратах как такового понятия «вид на жительство» не существует. Выдается документ лишь в том случае, если человек уже проживал в стране по тем или иным основаниям.

Запросить визу резидента могут работодатели для своего иностранного сотрудника, собственники бизнеса в ОАЭ и владельцы арабской недвижимости.

Программа «Золотых виз» стартовала в ОАЭ в 2019 году. Благодаря ей иностранцы могут находиться в стране от 6 мес. до 10 лет.

На данный момент есть несколько типов резидентских виз:

На 10 лет – выдается за единоразовую инвестицию в недвижимость на сумму $2,7 млн;

На 5 лет – для ее получения необходимо купить квартиру в Дубае, ОАЭ или любую другую недвижимость на сумму не менее $1,36 млн. При этом важно продержать недвижимость в собственности не менее 3 лет. Можно использовать ипотечные средства;

2 года – за инвестиции в недвижимость Дубая на сумму от $272 тыс.;

На 6 мес. – или многократная виза инвестора – дает возможность многократно въезжать на территорию стран в течение 6 месяцев. Становится доступна при инвестировании на сумму от $272 тыс. в лбом из эмиратов.

Возможности резидента ОАЭ

После получения визы резидента Объединенных Арабских Эмиратов гражданину становятся доступны следующие возможности:

Пребывание в стране в течение длительного времени;

Возможность получать кредиты в национальных банках;

Доступ к здравоохранению в больницах ОАЭ;

Отсутствие налогов на доход и собственность.

Также существует ряд причин, которые выступают в качестве дополнительного стимула:

Лояльные условия ведения бизнеса для бизнесменов и инвесторов;

Поддержка со стороны государства;

Freehold зоны, в которых собственник в праве владеть и распоряжаться своим жильем как-угодно;

Высокие зарплаты;

Развитый секторов недвижимости с огромным количеством вариантов жилья;

Возможность проживать в любом эмирате;

Программа золотых виз распространяется автоматически на супруга и детей.

Гражданство в ОАЭ для иностранцев

Получить подробную консультацию о получении ВНЖ в ОАЭ можно от ведущих специалистов Ax Capital. здесь Вы также можете рассчитывать на помощь при оформлении визы и покупки недвижимости в Дубае.



