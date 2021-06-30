Капризов стал лучшим новичком сезона в НХЛ

Вадим Карасев

24-летний российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов стал обладателем индивидуальной награды "Колдер Трофи", которая вручается лучшему новичку по итогам регулярного сезона НХЛ. 99 журналистов из 100, голосовавших за претендентов, поставили отечественного форварда на первое место, сообщает пресс-служба лиги.

По мнению экспертов, спортсмен наиболее ярко проявил себя среди всех остальных дебютантов. Он обошел нападающего "Даллас Старз" Джейсона Робертсона и голкипера "Каролины Харрикейнз" Алекса Недельковича.



В завершившемся регулярном чемпионате хоккеист провел 55 матчей и набрал 51 очко (27 забитых шайб плюс 24 результативные передачи), в плей-офф у него на счету 7 матчей и 3 (2+1) очка. Команда Капризова в первом раунде Кубка Стэнли уступила "Вегас Голден Найтс" (3-4 в серии).

Ранее Ruposters писал, что два российских футболиста вошли в сотню лучших на групповом этапе Евро.