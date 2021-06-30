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Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную Англии на матче чемпионата Европы по футболу

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную Англии на матче чемпионата Европы по футболу

Вчера на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Германии. Поддержать национальную команду на стадион пришли 39-летние герцоги Кембриджские вместе со своим старшим сыном, семилетним принцем Джорджем.


Принцы Уильям и Джордж и Кейт Миддлтон


Английскую сборную королевская семья поддерживала очень эмоционально, и когда Рахим Стерлинг забил гол в ворота немецкой сборной, Кейт Миддлтон, принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии, и принц Джордж не скрывали своих эмоций, аплодируя и радуясь победе.

Для похода на стадион Кейт Миддлтон выбрала красный пиджак Zara и черные брюки, а Джордж был одет как юный джентльмен — в костюм и рубашку с галстуком. Причем галстук у Джорджа был такой же, как у его отца.

После матча, который, к слову, закончился со счетом 2:0, болельщики сборной Англии назвали принца Джорджа талисманом команды и отметили, что теперь все игры с участием национальной сборной следует проводить до того, как Джордж отправится спать.


Футбольный матч Джордж посетил не в первый раз. Вместе с родителями и младшей сестрой он был на матче национального чемпионата между командами "Астон Вилла", за которую болеет принц Уильям, и "Норвич Сити" два года назад. Но на событии такого масштаба, как чемпионат Европы, он побывал впервые.

Помимо представителей королевской семьи, на стадионе присутствовали и другие звезды, среди которых были Дэвид Бекхэм с сыном Ромео, певец Эд Ширан и Элли Голдинг с мужем Каспаром Джоплингом.

В 1/4 финала сборная Англия встретится со сборной Украины. Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.


Элли Голдинг и Каспар Джоплинг
Дэвид и Ромео Бекхэм, принцы Уильям, Джордж и Кейт Миддлтон
Принцы Уильям и Джордж, Кейт Миддлтон и Дэвид Бекхэм

Первым новостью со Spletnik поделился блогер Svetusikislove.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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