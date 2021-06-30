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Количество членов Компартии Китая превысило 95 миллионов человек

Количество членов Компартии Китая превысило 95 миллионов человек

08:09  Автор: Иван Антонов, Пекин



За полтора года численность Коммунистической партии Китая увеличилась более чем на три миллиона человек и преодолела отметку в 95 миллионов членов, сообщает ресурс The Paper со ссылкой на Организационный отдел ЦК КПК.

Согласно статистическим данным Орготдела по состоянию на 5 июня 2021 года, общее число членов КПК составило 95,148 миллиона человек, что на 3,234 миллиона человек больше, чем было в конце 2019 года. Рост составил 3,5 процента, говорится в материале.

Общее количество низовых партийных ячеек составило 4,8 миллиона, увеличившись на 182 тысячи или почти на четыре процента в сравнении с концом 2019 года, заявили в Орготделе. Количество женщин в партийных рядах составляет 27,5 миллиона, или 30 процентов от общей численности членов партии, а 7,5 процента от неё приходится на представителей этнических меньшинств Китая. Чуть более половины партийцев имеет высшее образование или учёную степень, отмечается в статье.

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Среди возрастных групп самой многочисленной является сегмент старше 61 года, который насчитывает более 26 миллионов человек. При этом примерно 135 тысяч человек вступили в КПК ещё до создания КНР, то есть до 1949 года, посчитали в ЦК партии.

В рядах партии представлены практически все профессии. Так, почти 6,5 миллиона приходится на представителей рабочего класса, около 26 миллионов составляют крестьяне, фермеры и рыбаки. Более 15 миллионов партийцев трудятся в производственной сфере, 10 миллионов работают в общественных организациях и в компаниях, 7,7 миллиона — в правительстве и партийных структурах. В КПК состоит три миллиона студентов, семь миллионов представляют другие сферы, примерно 19 миллионов — заслуженные ветераны, говорится в материале.


#Китай


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По материалам: pnp.ru

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