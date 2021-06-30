Косачев и генсек МПС обсудили подготовку Всемирной межкультурной конференции

Влада Некрасова

21:02 Автор: Жанна Звягина

Источник: Официальный сайт Совета Федерации

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг в ходе телефонного разговора обсудили вопросы подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Чунгонг подтвердил, что возглавляемая им организация уделяет этому мероприятию приоритетное внимание, рассматривает в качестве одного из важнейших международных мероприятий десятилетия в гуманитарной сфере.

Косачев, в свою очередь, заявил о готовности обеспечить все необходимые условия для успешного проведения конференции.

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Кроме того, по случаю Международного дня парламентаризма Чунгонг выразил признательность российским парламентариям за инициативу учреждения этого праздника, выдвинутую на 137-й Ассамблее МПС в 2017 году в Петербурге.

Собеседники отметили, что спустя четыре года Международный день парламентаризма обрел высокий статус и занял важное место в координации усилий парламентов мира по реализации Целей устойчивого развития ООН и других важных задач в сфере парламентской дипломатии.

«Важно, чтобы МПС во взаимодействии с ООН оставался мировым лидером парламентских инициатив и решений в рамках мировой повестки», — подчеркнул Константин Косачев.

Международный день парламентаризма празднуется 30 июня — в день первого заседания Межпарламентского союза, состоявшегося в 1889 году. Дата была внесена с международный календарь ООН в 2018 году, а главным инициатором этого решения выступила Россия и лично Валентина Матвиенко.

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