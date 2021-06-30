«Кванториум-28» организует программы для детей из подтопленных территорий
Сегодня, 17:45 Алексей Вольцев
Педагоги детского технопарка «Кванториум-28» подготовили программу для детей из подтопленных территорий Амурской области, проживающих в пункте временного размещения в Чигиринской школе. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
«Работать с детьми будут четыре педагога. Наставники познакомят ребят с направлениями «Геоквантум», «Биоквантум», «VR» и «Робоквантум». В занятия будут вовлечены дети разных возрастов», - указано в информационном релизе.
Занятость детей организована в каждом пункте временного размещения региона, этим занимаются Минобрнауки и Минкультуры Амурской области.
По материалам: edu.ru