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«Кванториум-28» организует программы для детей из подтопленных территорий

«Кванториум-28» организует программы для детей из подтопленных территорий

Педагоги детского технопарка «Кванториум-28» подготовили программу для детей из подтопленных территорий Амурской области, проживающих в пункте временного размещения в Чигиринской школе. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона. 

«Работать с детьми будут четыре педагога. Наставники познакомят ребят с направлениями «Геоквантум», «Биоквантум», «VR» и «Робоквантум». В занятия будут вовлечены дети разных возрастов», - указано в информационном релизе. 

Занятость детей организована в каждом пункте временного размещения региона, этим занимаются Минобрнауки и Минкультуры Амурской области. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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