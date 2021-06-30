Лиза Арзамасова рассказала о начале романа с Ильей Авербухом: "Совпадение двух людей в пространстве, времени и порывах"

Вадим Карасев

Вчера на YouTube-канале Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" вышел новый выпуск его шоу, главной героиней которого стала 26-летняя актриса Лиза Арзамасова. В беседе Лиза, которая в скором времени впервые станет мамой, рассказала не только о своем актерском детстве и амбициях в профессии, но и о своих отношениях с 47-летним супругом Ильей Авербухом.





Так, звезда "Папиных дочек" вспомнила о знакомстве с возлюбленным, которое произошло еще в 2010 году на проекте "Ледниковый период", в котором Лиза была участницей, а Илья — режиссером-постановщиком (на тот момент девушке было всего 15 лет). Лиза опровергла слухи, что именно в это время и завязался их роман, однако не уточнила, когда именно их отношения переросли из дружеских в романтические.

Мы познакомились на "Ледниковом периоде" с Ильей и со всей его чудесной командой. Конечно, у нас не было отношений все эти десять лет. Большое удовольствие в том, что все произошло так естественно, органично и легко. Идиллия, слияние двух людей в пространстве, времени, порывах, интересах в литературе, музыке и живописи — вот такое произошло совпадение,

— поделилась Арзамасова.





Лиза Арзамасова

Лиза также призналась, что никогда не думала, что ее судьба сложится именно таким образом. Девушка всегда хотела просто быть счастливой и вкладывала в это понятие и реализацию в профессии, и свое личное счастье. При этом никаких конкретных "запросов во Вселенную" по поводу будущего избранника она никогда не отправляла. По признанию актрисы, их история любви с Ильей получилась настолько невероятной, что, будь она сценарием к фильму, то мало кто смог бы в нее поверить.

Я не зомбирована сказками о том, что принцесса счастлива только рядом с принцем. Это, безусловно, огромное счастье, везение и подарок судьбы. Звезды просто сошлись таким образом, что два человека друг друга нашли, но это же могло и не произойти. <...> Если бы снимали об этом кино, то мы бы с тобой как зрители сказали: "Нет, такого не бывает!". Но вот так по-разному бывает в жизни, чего удивляться? Надо только радоваться и ловить моменты счастья,

— рассказала Лиза.





Илья Авербух и Лиза Арзамасова

Напомним, что пресса узнала о романе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха в июле прошлого года, когда снимки папарацци с их свидания неожиданно попали в сеть. Позже в прессе появились слухи, что роман актрисы и фигуриста начался, когда ей было всего 17 лет. Сама пара эти домыслы оставляет без комментариев.





В декабре прошлого года Лиза и Илья поженились, а в конце апреля выяснилось, что пара ждет ребенка. Для Арзамасовой это будет первый ребенок, а у Авербуха уже есть взрослый сын от предыдущего брака с Ириной Лобачевой. Недавно Авербух прокомментировал 21-летнюю разницу в возрасте с нынешней избранницей: он заявил, что возраст не имеет для него никакого значения.

Это вообще несерьезно. Важнее моего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, будут говорить об этом бесконечно,

— заявил заслуженный мастер спорта.



