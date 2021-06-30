Лунный день сегодня 30 июня 2021 года

Вадим Карасев

Луна влияет на все живое, в том числе и на нас с вами. Ее энергетика довольно сильна, поэтому каждый день важно знать, какое настроение у ночного светила. Астрологи рассказали, чего можно ожидать от этого дня.

Последний день июня обещает быть достаточно ярким и благоприятным. Сегодня все сложное будет иметь тенденцию к упрощению. Любые проблемы и неурядицы переживать будет проще. Луна поможет многим из нас избавиться от мыслей, программирующих нас на неудачи.

Фаза Луны: начинается 20 лунный день. Убывающая Луна прекрасно сочетается с энергией стихии Воды, представленной Рыбами. Нас ожидает время любви, позитива, добра и романтики.

Магнитные бури 30 июня: солнечные ветры минимальны по своей энергетике, так что магнитных бурь сегодня не будет.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

шопинг;веселье;домашние дела;духовные практики;творчество.закрытость;жадность;уныние.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься домашними делами, особенно если они были запланированы заранее. Очень важно решать те проблемы, которые вы не раз откладывали на потом. Например, если вы хотели убраться на кухне, но не находили на это время, сегодня тот самый день, когда стоит помыть посуду и привести в порядок место приема пищи. Можно заниматься ремонтом, переездом. Сделайте энергетическую чистку дома, чтобы вымести прочь болезни и неудачи.

Что надеть в эту среду

Одежда сегодня должна быть легкой, приятной для тела. Не сковывайте свои движения обтягивающими брюками или джинсами. Пусть это будут широкие шорты, юбки, легкие майки и футболки. Из оттенков астрологи советуют отдавать предпочтение белому, розовому, оранжевому.

Из камней-талисманов самыми действенными будут розовый кварц, коралл, турмалин, яшма. Из украшений астрологи рекомендуют выбирать золотые изделия, платиновые кулоны и серьги.

Финансы и работа в 20 лунный день

Сегодня можно заняться чем-то новым. Многие люди смогут понять и принять свое истинное предназначение, обрести новые навыки и мотивацию. В такие дни, как этот, полезно разрабатывать новые идеи. Можно вкладывать деньги в новые бизнес-проекты, заниматься изучением чего-то нового.





Не забудьте подвести итоги этого месяца. Если какие-то дела остались незавершенными, доведите их до конца или запланируйте на ближайшее будущее. Побалуйте себя покупками. Можно отправиться на шопинг, чтобы обновить гардероб, купить что-то для дома или рабочего места.

Настроение и здоровье 30 июня

20 лунный день несет в себе гармоничную энергию, преумноженную пребыванием Луны в Рыбах. Если во многие другие дни добро и зло находятся в балансе, то сегодня созидательная энергия преобладает над деструктивной. Большинство из нас будет находиться в приподнятом настроении.

Этот день стоит также посвятить и духовным практикам. После работы можно заняться медитациями, йогой, легкими физическими упражнениями, чтением молитв. Если появится желание посетить новые места и развлечься, поддайтесь этому импульсу. Сегодня хорошо все то, что делает вас счастливыми.

Любовь и отношения по лунному календарю

Старайтесь как можно больше поддерживать близких людей. Большая удача ждет всех, кто сможет проявить щедрость. Астрологи советуют открыто заявлять о своих чувствах и эмоциях. Полезно признаваться в любви, делиться впечатлениями, проявлять сострадание, быть внимательными к чужим проблемам.

Это идеальный день для новых знакомств и нестандартных свиданий. Можно знакомиться как в живую, так и в социальных сетях. Главное — не скрывать своих намерений и демонстрировать легкость. С назойливыми, неприятными людьми лучше не общаться. Они могут лишить вас оптимизма. Благо, таких будет меньше, чем обычно.